Марина Шарко: «Мы научились выхаживать малышей от 500 грамм, и даже ниже, весьма благополучно»

Новости Беларуси. Заместитель главного врача Марина Шарко рассказала, что дало открытие третьего корпуса Могилевской областной детской больницы.
Новости Беларуси. Заместитель главного врача Марина Шарко рассказала, что дало открытие третьего корпуса Могилевской областной детской больницы.
Марина Шарко, заместитель главного врача Могилевской областной детской больницы:
Самым знаковым событием в жизни нашей областной Могилевской детской больницы и, в общем-то, в жизни маленьких жителей Могилева и Могилевской области стало открытие третьего корпуса, хирургического.
Сегодня это многопрофильный стационар, порядка 600 коек, который помогает и оказывает многопрофильную помощь детскому населению всей Могилевской области.
Наша больница оснащена современным оборудованием, в ней работают современные специалисты, которые способны в короткие сроки оказать высокоспециализированную помощь. На базе нашего стационара функционирует перинатальный центр. Он включает выездную реанимационную бригаду, которая в короткие сроки добирается до всех уголков, даже самых отдаленных, нашей области и оказывает помощь новорожденным детям, глубоко недоношенным детям.
Мы научились выхаживать малышей от 500 грамм, и даже ниже, весьма благополучно. Допустим, в 90-е годы младенческая смертность составляла порядка 10 промилле. Уже в 2013 году это было порядка 3-4, в 2019 году – 1,5. То есть мы стали лучшими в республике по этому результату. В общем-то, цифра говорит о хорошей, слаженной работе всего коллектива.
Очень важно, что государство не оставляет наших маленьких пациентов без помощи. Важно сохранить эту помощь и в будущем, чтобы самые маленькие жители Могилева были уверены в завтрашнем дне.