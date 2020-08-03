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Марина Шарко: «Мы научились выхаживать малышей от 500 грамм, и даже ниже, весьма благополучно»

03 августа 2020 14:28
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Новости Беларуси. Заместитель главного врача Марина Шарко рассказала, что дало открытие третьего корпуса Могилевской областной детской больницы.

Марина Шарко: «Мы научились выхаживать малышей от 500 грамм, и даже ниже, весьма благополучно»-1

Марина Шарко, заместитель главного врача Могилевской областной детской больницы:
Самым знаковым событием в жизни нашей областной Могилевской детской больницы и, в общем-то, в жизни маленьких жителей Могилева и Могилевской области стало открытие третьего корпуса, хирургического.

Сегодня это многопрофильный стационар, порядка 600 коек, который помогает и оказывает многопрофильную помощь детскому населению всей Могилевской области.

Марина Шарко: «Мы научились выхаживать малышей от 500 грамм, и даже ниже, весьма благополучно»-4

Наша больница оснащена современным оборудованием, в ней работают современные специалисты, которые способны в короткие сроки оказать высокоспециализированную помощь. На базе нашего стационара функционирует перинатальный центр. Он включает выездную реанимационную бригаду, которая в короткие сроки добирается до всех уголков, даже самых отдаленных, нашей области и оказывает помощь новорожденным детям, глубоко недоношенным детям.

Марина Шарко: «Мы научились выхаживать малышей от 500 грамм, и даже ниже, весьма благополучно»-7

Мы научились выхаживать малышей от 500 грамм, и даже ниже, весьма благополучно. Допустим, в 90-е годы младенческая смертность составляла порядка 10 промилле. Уже в 2013 году это было порядка 3-4, в 2019 году – 1,5. То есть мы стали лучшими в республике по этому результату. В общем-то, цифра говорит о хорошей, слаженной работе всего коллектива.

Марина Шарко: «Мы научились выхаживать малышей от 500 грамм, и даже ниже, весьма благополучно»-10

Очень важно, что государство не оставляет наших маленьких пациентов без помощи. Важно сохранить эту помощь и в будущем, чтобы самые маленькие жители Могилева были уверены в завтрашнем дне.

# Дети # Здоровье # Марина Шарко # Фотофакт

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