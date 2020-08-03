Не перегреваться и не пить ледяную воду в жару. Как избежать простуды летом

Юлия Пашкевич, корреспондент:

Лето в самом разгаре, но это не значит, что риск заболеть простудой в эту пору года снижается. ОРВИ имеют определенную сезонность. Многие из нас ошибочно считают, что все болезни наиболее активны в холодное время года. На самом деле, во время летнего сезона простудиться так же легко, как и в другое время года. Людмила Гулевич, врач-терапевт:

Какие-то вирусы летом более часто встречаются, зимой – менее и наоборот. Дело тут в погоде. Летом аденовирусу некомфортно. Зато вместо него на арену выходят энтеровирусы, которые кроме респираторных симптомов – нам очень знакомых в виде першения в горле, небольшой заложенности носа – дают еще и симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

«Не пей холодное», «мороженое – только растаявшее», – говорили нам в детстве. Страх перед низкими температурами мы впитали буквально с молоком матери. Но здесь переживать не о чем. Инфекционные заболевания появляются не из-за холода, как многие привыкли думать, а из-за бактерий и вирусов. Людмила Гулевич:

Заболеть ангиной из-за того, что ты съел холодное мороженое – вряд ли. В этом случае ситуация будет называться обострение хронического тонзиллита. То есть у вас в горле уже не все в порядке с миндалинами, но они живут до поры до времени, и тут им такой мощный холодовой удар.

В борьбе с сезонными заболеваниями немалую роль играет наш иммунитет. Людмила Гулевич:

Если человек здоров и у него нормальный иммунитет, то в принципе ему ни летом, ни зимой не страшны эти мелкие заболевания острыми вирусными инфекциями, то есть он, даже заболев, перенесет это спокойно, 2-3 дня дома – и человек снова в строю.

Эмоции и настроение оказывают прямое влияние на иммунную систему. Усталость, неправильное питание, постоянная смена часовых поясов, стресс – эти факторы постепенно «повреждают» работу иммунной системы и повышают восприимчивость к инфекциям. Людмила Гулевич:

В организме во время стресса вырабатываются стресс-гормоны, которые негативно действуют везде. В хроническом стрессе человек никогда не будет иметь нормальный иммунитет. Даже острый стресс – он не так страшен для иммунитета, потому что на острую реакцию иммунитет еще способен выстроить некую защиту. Если это происходит каждодневно, если это происходит месяцы, годы, это очень негативно влияет на иммунитет.

Не забывайте о профилактике. Подхватить простуду летом – вполне реально, а сидеть с высокой температурой дома и пить лекарства, пока другие наслаждаются солнечной погодой, очень обидно. Людмила Гулевич:

Не перегреваться ни в коем случае, потому что это наносит большой вред нашему иммунитету. Не пить ледяную воду в жару. Мало того, что она не утоляет жажду, она еще может вызвать обострение уже имеющейся инфекции в горле. Осторожно пользоваться кондиционером. Разница в температурах может быть не более 8-10 градусов. Не купаться в очень холодной воде – это большой стресс для организма.