То врача нет, то талончика: изменилась ли ситуация за последний год в Минске?

Новости Беларуси. Проблема очередей на прием к узкому специалисту остается в Минске актуальной. То врача нет, то талончика. Как обстоит дело с кадрами, рассказал в программе «Большой город» председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Ситуация характеризуется положительной тенденцией – увеличением количества работников.

Так за прошедший год, хочу отметить, что мы приросли +1,7% – это 171 врач с высшим образованием и на 3% специалистами со средним медицинским образованием – это 542 человека. Ежегодно те специалисты, которые приходят к нам в учреждения здравоохранения, мы отмечаем положительную тенденцию в плане обучения врачей. И, безусловно, нам приходится в первые годы заниматься повышением их квалификации на рабочих местах.

У молодых специалистов есть возможность получить через два года квалификационную категорию.

Поэтому в течение этих двух лет мы даем направление на повышение квалификации в одно из высших учебных заведений.

О развитии медицины в Минске: «Большой город»