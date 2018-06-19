«Чтобы врач видел историю болезни»: к Европейским играм в Минске всем бригадам «скорой» выдадут планшеты

Новости Беларуси. Новые технологии в медицине Минска – то, о чем еще 2-3 года назад и мечтать не могли. Подробнее в выпуске программы «Большой город».

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Мы занимаемся информатизацией скорой медицинской помощи. Мы хотим интегрировать, чтобы врач скорой медицинской помощи, приехав на визит к пациенту, он видел историю болезни пациента,

чтобы уже первичная информация у него была в планшете.

Сегодня планшеты имеют некоторые врачи поликлиник, врачи-терапевты, врачи общей практики, которые приходят по вызову на дом. Планшет позволяет посмотреть информацию о пациенте и вести историю дистанционно, онлайн.

Именно акцент на «скорой» в преддверие Евро-2019

мы хотим, чтобы они были полностью у нас – информатизация бригады скорой медицинской помощи, чтобы они была стопроцентной. При чем, мы планируем создать информационный центр на центральной подстанции, чтобы оперативно и эффективно управлять бригадами скорой медицинской помощи.

О развитии медицины в Минске: «Большой город»