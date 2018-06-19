«В БелМАПО будет построен мощный симуляционный центр – врачи будут отрабатывать практические навыки»

Новости Беларуси. Белорусская медицина становится более высокотехнологичной. В связи с этим, изменяется ли подготовка врачей, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Министерство здравоохранения вместе с Всемирным банком реализует проект

– одним из компонентов является строительство симуляционных центров. И в Минске в БелМАПО будет построен мощный симуляционный центр, на базе которого врачи-специалисты будут отрабатывать практические навыки.

О развитии медицины в Минске: «Большой город»