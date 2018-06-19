Планшеты на визитах и сканеры для паспорта: как в Минске упростили работу врачей

Новости Беларуси. Инновации стали имиджем поликлиники №39 в Брилевичах, рассказали в программе «Большой город». Врачи общей практики начали навещать своих пациентов с планшетами. Как и стетоскопы, они стали незаменимыми помощниками доктора.
Ольга Клезович, врач-терапевт 39-й городской клинической поликлиники:
На визите отображается в базе, кого из пациентов мне нужно навестить.
Можно выписать анализы.
Недавно здесь появился первый сканер для паспорта. А это значит, что найти пациента в базе данных теперь ещё быстрее. Да, и сама электронная карта избавила от потери бумажного дневника и необходимости разбирать почерк врача.
Оксана Горбачёва, медицинский регистратор 39-й городской клинической поликлиники:
Вызывает пациент скорую помощь:
мы передаем докторам-терапевтам на планшеты,
и они уже видят, с чем вызывал больной доктора.