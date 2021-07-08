Таволга, Иван-чай и липа. Что ещё нужно собирать летом, чтобы укрепить здоровье?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Июль – самое время, чтобы собрать зеленую аптечку и заготовить душистый чай на зиму. В этом нам поможет врач в четвертом поколении, потомственная травница и просто волшебница.

За природным эликсиром мы отправились в купаловские места – деревню Окопы. Луговой букет сейчас в самом соку. И первой в нашу корзину здоровья попадает таволга. Это прекрасное чайное растение. Оно успокоит, избавит от городского стресса, улучшит работу нервной системы и понизит давление. Но если у вас нарушение свертываемости крови, будьте аккуратны.

Мария Малышко, врач-терапевт, травница:

Еще таволга хороша в качестве противовоспалительного средства. Если есть головные боли, беспокоит ПМС, окажет обезболивающий эффект. Используется все растение, мы собираем с середины растения: и цветочки, и стебель, и листочки. Далее мы их мелко измельчаем, сушим и у нас получается легкий, ароматный чай, потому что таволга – это прекрасный медонос и запах несравненный у данного растения.

Иван-чай укрепит иммунитет, повысит работоспособность, нормализует микрофлору. Противопоказано это чудо-растение только дамам в положении. Но на всех он действует по-своему, поэтому лучше протестировать и начать с вечерней церемонии.

Мария Малышко:

Посмотрите, спите вы после него или нет, потому что чаще всего он обладает таким успокаивающим действием. Чем лучше мы спим, тем лучше организм отдыхает и утром будет бодрее. Листики нам пригодятся, а цветочки мы будем собирать отдельно. Иван-чай хорош и вместе с таволгой, и со зверобоем, и с мелиссой, и с земляникой и хорош в качестве моночая.

Фитотерапия немыслима без зверобоя. Масло этих желтоглазиков быстро затянет раны и спасет от ожогов. А глоток полевого напитка улучшит пищеварение и подарит гармонию. Правда в сбор зверобоя нужно совсем немного. Он очень сильный.

Липовый отвар остудит зной и утолит жажду. Прогонит простуды и температуру. А мягкий вкус сделает чайную паузу неповторимой. Сейчас дерево в самом расцвете сил, не упустите момент.

Мария Малышко:

Очень важно, чтобы часть осталась бутончиками, а часть была цветками. В данном случае это идеальный прицветковый листик с бутончиком и цветком. Можно собирать и сам лист липы, он также обладает хорошими органолептическими свойствами, он вкусный для чая.

Земляничная поляна – запах детства. Лесные ягоды раскроют вкус лета и зарядят организм микроэлементами. В чашке хороши, как засушенные дары, так и листья. Черника, например, настроит мозг на нужную волну и улучшит кровообращение глаз. Хруст листьев – знак готовности.

Анастасия Макеева:

Где лучше всю эту красоту и полезность хранить? Мария Малышко:

Оптимально крафтовый пакет или стеклянные банки. Травы лучше всего сушить в темном и проветриваемом месте. Здорово, если это какие-то настилы на балконе, если занавесить от солнечных лучей, или на поддоне, на полочке расстелить. Лучше всего расстилать сушеные травы на бумаге без шрифтов, без чернил, не на газету либо на ткань полотняную, на простынь, скатерть.

Быть ягодкой опять поможет клевер. Он очень благоприятен для женщин в постменопаузе. Кладезь фитоэстрогенов омолодит и вернет тонус. Главное не переборщить в чайном сете. Один компонент для вкуса, второй для запаха, третий – основное действие – золотое правило. И обязательно чередуйте травяные сборы, иначе целительные свойства будут испаряться и даже могут выйти боком.

Мария Малышко:

Основой вашего чая может быть таволга или Иван-чай ферментированный. Это два прекрасных чайных растения, с которыми можно сочетать большинство трав, о которых мы говорили сегодня. Можно составить сбор черноголовка и таволга, таволга и василек. Данное растение – это василек шероховатый, его также можно использовать в чай, причем не только лепесточки, но и всю траву, лист, стебель. Антибактериальное растение, иммуностимулирующее.

Ходить в гости к травам лучше всего до обеда, тогда они в «хорошем расположении духа». Не лишним будет проверить место на карте радиационного контроля, а также проконсультироваться первый раз со специалистами, чтобы собрать полезный продукт и угодить своему организму. У нас, кстати, проводят фитоэкскурсии с мастер-классами по заготовке экочаев и мазей. Идеальный формат выходного дня!

Анастасия Макеева:

Это самое приятное – чаепитие, а в чае у нас сегодня таволга. Вкусно! Такой сладковатый привкус. Мария Малышко:

Легкий, нежный, как лето.