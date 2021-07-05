Появляется усталость и ухудшается память. Какие ещё признаки говорят о нарушении в работе щитовидной железы

В большой и дружной семье Пучковских ничего не предвещало беды. Дочурка Вероника успешно занималась гимнастикой. Но появились недетская слабость и усталость. Девочка съехала по успеваемости в школе и резко набрала 13 кг. Виной тому – гипотиреоз. Снижение функции щитовидки повлияло и на работу сердечка. Но родители и врачи не сдаются. Каждый день делают маленькие шаги к здоровью. Кардионагрузки, гормонотерапия и диета – все под контролем. Алеся Пучковская, многодетная мама:

Йод обязательно, потом Омега-3, витамин D, плюс в диете должны присутствовать морские продукты, грецкие орехи, желательно бразильские орехи, побольше фруктов и овощей. Но исключить из этого рациона надо именно сахар. Гипотиреоз ведет к ожирению. До подросткового возраста если это все обнаружить, то, возможно, в сам период подросткового возраста гормоны примут свою определенную форму, и у нее все наладится.

А ведь Вероника – одна из 235 тысяч в Беларуси. И если вы думаете, что проблемы со щитовидкой – бич XXI века, экологии, химии и пластика, спешим разуверить. Все это, конечно, влияет на здоровье, но барахлить эндокринная железа стала задолго до прогресса.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук:

Я хочу эту книгу продемонстрировать академика Мельниченко Российской академии наук, где несколько сотен лет назад полотна великих художников запечатляют людей с измененной щитовидной железой. В то время это было тоже актуальной проблемой.

Ультрафиолет, наследственность, хронический стресс, ожирение, нехватка микроэлементов – причин масса. Но коварная болезнь зачастую не показывает лица и протекает бессимптомно. Далеко не у всех поредеет шевелюра и станет сухой кожа. Ольга Салко, заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения:

Сложно говорить о конкретных симптомах, которые полностью могут насторожить пациента. Но в любом случае, если у человека резко изменяется вес, резко начинает худеть, если появляется сильная раздражительность, потливость, сердцебиение, срывы ритма – это зачастую связано с нарушением гормонов щитовидной железы, с их избытком.

Поэтому так важно раскрыть карты на ранней стадии. Пройти УЗИ и сдать анализ на гормоны щитовидной железы. Сегодня для этого есть все возможности. Уже в роддоме младенцев тестируют на врожденный гипотиреоз и принимают меры, чтобы будущее поколение росло крепким и здоровым.

Юлия Макарова, заведующий отделением лучевых методов исследования Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения:

Мы можем выявить какие-то изменения в структуре, форме, размерах щитовидной железы. И после этого, когда мы выявляем изменения по УЗИ, человек проходит гормональное обследование, которое позволяет выявить нарушение функций щитовидной железы.

Виталий Снапков, заведующий клинико-диагностической лаборатории Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения:

У людей есть возможность приехать, побыть на консультации у врача, получить назначение, отправиться в нашу лабораторию и в тот же день получить результат анализа и повторную консультацию у врача и спокойно уехать домой. Полностью автоматизировано оборудование ведущих мировых производителей лабораторного оборудования.

Ольга Салко:

У нас есть разные методы лечения как медикаментозное, так и радикальное лечение. Это лечение либо хирургическое, либо применение радиойодтерапии. Здесь задача – достичь того целевого уровня тиреотропного гормона, при котором человек будет чувствовать себя абсолютно здоровым, у него будут абсолютно нормально функционировать все органы и системы, и он сможет полноценно жить. В группе риска женщины старше 40-ка и будущие мамы. Снижение гормонов щитовидки для них чревато выкидышами и передачей болезни по наследству. Если пустить на самотек, попасть в капкан могут все органы. И не только «абыякавасць да жыцця» придет в гости.

Ольга Салко:

У человека нет сил, он не может работать, у него снижена работоспособность, у него нарушаются мышление, память, могут быть различные проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Алла Шепелькевич:

Что касается гиперфункции щитовидной железы, это могут быть осложнения со стороны глаз – орбитопатия, когда глаза выдвигаются вперед, это очень сложно в отношении жизни.

Уж сколько раз твердили миру: чудес не бывает, есть ЗОЖ. Сбалансированное питание, спорт, хороший сон и отличное настроение – лучшие друзья щитовидки. Быть в тонусе помогают и наши ученые. Алла Шепелькевич:

С 2000-х годов в результате осознанной профилактической программы был ликвидирован дефицит йода. Это очень большое достижение. Мы сегодня живем в стране с адекватным потреблением йода. Соль йодированная – этого вполне достаточно для большинства людей.

Алеся Пучковская:

Прогресс на самом деле есть. У нас был период, когда она очень сильно похудела, был замедлен процесс роста. Но мы и в росте немного превысили. В учебном плане у нас тоже есть успехи. У нас анализ на Т3, сам гормон немного понизился. Это очень хороший показатель, что мы идем на поправку.