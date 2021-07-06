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«Ты отвечаешь не только за себя». Можно ли заразиться коронавирусом после прививки?

06 июля 2021 09:22
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COVID-19 уверенно шагает по планете. Самым надежным средством в борьбе с вирусом остается прививка. Медики всего мира делают ставку на коллективный иммунитет, а значит пройти вакцинацию должны более 60 % населения.

«Ты отвечаешь не только за себя». Можно ли заразиться коронавирусом после прививки? -1

С начала пандемии на передовой борьбы с коронавирусом оказались врачи. Чтобы обезопасить себя, коллег и пациентов, медсестры и доктора отправились на прививку одними из первых.

«Ты отвечаешь не только за себя». Можно ли заразиться коронавирусом после прививки? -4

Татьяна Белько, старшая медсестра отделения анестезиологии и реанимации 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова г. Минска:
Я работаю старшей медсестрой в отделении анестезиологии и реанимации. Вы понимаете, что самые тяжелые пациенты, которые были в нашей клинике, были у нас. Глядя на них, хотелось бы какой-то защиты, внутреннего подъема после прививки. Невидимая защита какая-то образовалась и на душе легче стало работать, не ждешь какой-то сбоку нагрузки дополнительной.

«Ты отвечаешь не только за себя». Можно ли заразиться коронавирусом после прививки? -7

Важность прививки осознают не только медики. Кирилл пришел на вакцинацию вместе с родителями. Мужчина признается, во время пандемии совсем не хочется заразить ближних.

Кирилл Коктыш:
Есть понимание ответственности, потому что ты отвечаешь не только за себя, но и за тех, кого ты можешь заразить. Поэтому лучше не заражать и быть уверенным в себе и, соответственно, в том, что ты безопасен.

«Ты отвечаешь не только за себя». Можно ли заразиться коронавирусом после прививки? -10

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова г. Минска:
Прививки проводятся такими вакцинами, как «Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник V», а также вакциной Vero Cell – это вакцина, которая поступает к нам по гуманитарной помощи из Китайской Республики. Все вакцины являются двухдозовыми, двухкомпонентными. Введение с разницей в 21-90 дней.

«Ты отвечаешь не только за себя». Можно ли заразиться коронавирусом после прививки? -13

Важно понимать, вакцина не гарантирует стопроцентный иммунитет, но значительно снижает тяжесть болезни в случае повторного заражения. Кроме того, даже после прививки дистанцию и маски никто не отменяет, ведь вы можете на себе передать инфекцию тем, кто не защищен. 

«Ты отвечаешь не только за себя». Можно ли заразиться коронавирусом после прививки? -16

Наталья Саевич:
Даже если человек заболевает, такая вероятность не исключена, потому что попадает в организм минимальная доза вируса, которая вызывает выработку иммунитета, эти болезни даже из практики протекают очень легко: нет высокой температуры, нет резкого снижения сатурации. Нет признаков той тяжелой дыхательной недостаточности, которая может быть, если человек болеет без прививки. Но и кроме этого, вероятность заболеть в этой ситуации гораздо ниже, чем у непривитого человека.

«Ты отвечаешь не только за себя». Можно ли заразиться коронавирусом после прививки? -19

Как показывает практика, большинство вакцинированных вообще не испытывают никакого дискомфорта после прививки. Лишь в редких случаях возможен зуд в месте укола или повышение температуры. Среди основных табу для вакцинации – беременность, обострение хронических заболеваний и аллергическая непереносимость. Если почувствовали симптомы простуды, прививку также придется отложить.

«Ты отвечаешь не только за себя». Можно ли заразиться коронавирусом после прививки? -22

Наталья Саевич:
После второй дозы вакцины выдается сертификат о прививочном статусе, где на русском и английском языке пишутся все данные пациента, его паспортные данные, а также время введения, дата введения и какой вакциной была произведена вакцинация на русском и английском языке. В настоящее время на уровне Министерства здравоохранения и вышестоящих организаций рассматривается вопрос о создании единой базы, в результате которой все пациенты, которые были уже привиты и будут привиты, будут иметь QR-код.

«Ты отвечаешь не только за себя». Можно ли заразиться коронавирусом после прививки? -25

Сегодня пункты вакцинации можно найти в поликлиниках, больницах и даже в торговых центрах. Получить прививку можно абсолютно бесплатно. С собой нужно взять лишь паспорт. На месте медики проверят ваше самочувствие и поинтересуются, какой вакциной вы хотите привиться. Чтобы убедиться, что вашему здоровью ничего не грозит, после укола стоит побыть полчаса под наблюдением медиков.

# Вакцинация # Здоровье # Татьяна Белько # Кирилл Коктыш # Наталья Саевич # Анна Полубок # Фотофакт # Здоровье

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