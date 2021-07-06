Какие заболевания ЖКТ обостряются при употреблении фруктов и овощей и что с этим делать?

Летом мы традиционно включаем в свой рацион больше овощей и фруктов. Это отличные источники витаминов и антиоксидантов, которые нормализуют микрофлору. Как это отражается на заболеваниях органов пищеварительной системы? Если у вас есть хронические заболевания, большое количество растительной пищи может спровоцировать обострение.

Лилия Аношко, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:

У людей с изжогой употребление кислых овощей и фруктов – таких, как черешня, вишня, клубника, помидоры могут вызывать усиление изжоги и появляются проблемы. Также у людей с синдромом раздраженного кишечника употребление большого количества овощей и фруктов и даже обычного количества может усиливать кишечные симптомы, приводить к вздутию живота, к появлению диареи.

Наличие у некоторых людей фруктозной непереносимости. Это такое заболевание, при котором нарушено всасывание фруктозы и люди не могут потреблять обычное количество фруктов. Также актуально на данный момент – раздражение кишки после перенесенной коронавирусной инфекции. Как сама инфекция может повреждать стенку кишки, так и назначенные во время лечения антибиотики могут приводить к еще большему раздражению.

Ученые Всемирной организации здравоохранения советуют включать в свой ежедневный рацион 400 грамм овощей и фруктов. Делить их можно на пять порций. В быстром темпе современной жизни, конечно, вряд ли получится точно следовать такой схеме. Но все же рацион должен состоять больше чем наполовину из овощей, зелени и фруктов. Важно понимать, что и у здоровых людей обычное потребление пищевых волокон и фруктозы может вызывать кишечные симптомы. В таком случае лучше ограничить такие продукты, как груша, капуста и бобовые.

Лилия Аношко:

Сейчас сезон не только овощей и фруктов, но и соков. Соки, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения, относятся к сахарам. Если они не содержат мякоть, то не содержат пищевых волокон, а содержат только сахара, которые могут приводить к увеличению веса.

А вот овощные фреши могут похвастаться отличным составом. К примеру, всего лишь 150 грамм свежевыжатого морковного сока содержат суточную норму витамина А. Томатный сок эффективно замедляет старение клеток. В соках из овощей сахара несколько меньше, чем во фруктовых. Все элементы в овощных смузи помогают усваиваться остальным, поступающим в организм человека, включая белки и жиры. Поэтому улучшается аппетит, нормализуется работа пищеварительного тракта и ускоряются процессы переваривания пищи.

Лилия Аношко:

Важно обращаться к врачу, потому что он поможет вылечить раздражение кишки, нормализовать микрофлору и тем самым расширит рацион питания человека, позволяя ему получать удовольствие от летних сезонных продуктов.