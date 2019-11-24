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«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей?

24 ноября 2019 17:13
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Новости Беларуси. Здоровье – самый ценный человеческий ресурс. Кажется, в современном мире это понимают с самого детства и стараются беречь изо всех сил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
У нас государство в этом только в помощь – не знаю, можно ли еще больше говорить о важности здорового образа жизни и создавать условий для его поддержания, чем в нашей стране.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -1

Но от болезней все равно никто не застрахован. И от того, насколько ранней будет диагностика, зависит процесс выздоровления. Потому переоценить значение своевременных и качественно оказанных медуслуг в поликлиниках тяжело – практически невозможно.

Чтобы сделать процесс максимально быстрым и минимально зависимым от человеческого фактора, в нашей стране активно внедряют электронное здравоохранение. Это и электронные очереди, и карточки, и рецепты. Другое дело, что процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Потому до сих пор то и дело возникают вопросы.

Ответы на них искала корреспондент Ксения Худолей.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -3

Рано утром очередь. В восемь часов начинают выдачу. Иногда надо придти и в шесть утра, чтобы занять очередь.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -5

Очень плохо талоны нам брать. Мы встаем в пять часов и до восьми, до девяти стоим.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -7

Наверняка каждый хоть раз оказывался в очереди за талоном на прием к врачу. К затяжному медицинскому квесту мы, кажется, даже привыкли. И если молодым и полным сил этих самых сил хватает на альтернативные варианты, то пожилым пациентам порой приходится нелегко.

Людмила Георгиевне 78. Женщина обратилась на горячую линию нашего телеканала с безысходностью и обидой. А еще со страхом за здоровье супруга.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -9

Людмила Гарманова, жительница агрогородка Лесной: 
Ему надо к офтальмологу, потому что один глаз у него совсем не видит. Он под наблюдением у офтальмолога. Он меня попросил взять талончик после 20-го числа, чтобы ему попасть к офтальмологу. Я позвонила. Мне говорят, что они не записывают на талоны и надо приходить в полвосьмого утра. На этот день дают талон. Можно попасть, но если будут талоны. Он, конечно, не выстоит. Я об этом им сказала – ему 89 лет. Очень попросила записать.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -11

Юрий Николаевич прошел Афган, Чечню, а вот на прием к офтальмологу попасть оказалось труднее. В Боровлянах, где живет ветеран, медицинских учреждений в изобилии. Правда, поликлиника всего одна. Не приходится долго искать причину «талонной» волокиты – желающих попасть на прием к узкому специалисту (офтальмологу, хирургу, кардиологу) в разы больше, чем заветных квитков. Но ведь и случай не рядовой.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -13

Людмила Гарманова: 
В нашем возрасте – мне 78 лет, ему 89 – как мы можем предугадать в начале месяца, что нам станет плохо и надо к врачу?

Система записи на прием – процедура, одинаковая для всех. Правда, как выяснилось, и в ней бывают сбои. Например, пациенты, которые сметают сразу несколько талонов «про запас». Или временная нехватка специалистов. Свои коррективы вносит и быстрый рост населения. Однако в районной поликлинике нас заверили: случай Людмилы Георгиевны – исключительный.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -15

Гарик Барсамян, главный врач Минской центральной районной больницы:
Поселок растет, развивается. Минский район, население, каждый год где-то на 7-8 тысяч увеличивается. В этом тоже есть определенная проблема, поэтому мощности наших амбулаторных учреждений несколько планово меньше, чем оказались фактически.

Ситуацию возьмем на свой контроль. Буквально сейчас я дам распоряжение выяснить информацию про этого пациента. Офтальмолог, конечно, его примет.

Обещанию врачей доверяем, но через несколько дней после разговора все же проверяем.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -17

Людмила Георгиевна, здравствуйте, как у вас с поликлинникой дела?

Людмила Гарманова:
Был он вчера на приеме. Принял врач его хорошо. Ксения, я вам очень благодарна. Когда я позвонила племяннику, он сказал, что я молодец. Ведь не в очереди надо говорить, какие плохие врачи, государство и все прочее, как у нас принято, а нужно действовать.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -19

Хочется думать, что эта история не станет прецедентом больших «талонных» прений. Однако попасть в кабинет узкого специалиста не всегда получается даже у опытных веб-пользователей. В интернет-регистратуре или на едином для всех белорусов портале «Талон.бай» желания больного порой не совпадают с реальными возможностями записи. Иными словами, талон зачастую можно взять только придя в поликлинику «день в день» и, как правило, только рано утром.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -21

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва:
Сталкивается население с наслоением, с каким-то сбоем. Но есть все возможности самому модернизировать, совершенствовать эту систему, чтобы человек мог не приходить в учреждение и не стоять в регистратуре, к примеру, с утра. Мог в режиме онлайн открыть календарь, посмотреть месяц, посмотреть дату, посмотреть время, которое ему подходит, и заказать талон.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -23

Впрочем, найти техническое решение проблемы – дело времени. Интернет-будущее у белорусской медицины, несомненно, есть. Его на просторы всемирной сети перенесли наши айтишники. Сервис предлагает записаться к конкретному специалисту и даже поставить врачу свою оценку.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -25

Олег Шашурин, сооснователь IT-проекта:
Идея данного проекта сделать именно так, чтобы человек сам выбрал того врача, к которому он хочет обратиться. Но не только выбрать, но и записаться на конкретное время.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -27

Сергей Атанасов, сооснователь IT-проекта: 
В ближайший квартал появится несколько дополнительных услуг. Одна из них – это вызов врача на дом. Соответственно, можно будет в один клик вызвать себе частного терапевта. Также мы движемся в сторону работы комплексных осмотров, мы называем это чекапы.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -29

За услугу доктору, правда, придется заплатить. Сервис – платформа для врачей частной практики. Впрочем, для большинства белорусов медицина «за деньги» давно не табу.

К зубным врачам сто лет не ходил бесплатно, потому что интересует результат, хорошие материалы, обезболивание.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -31

За справкой я обращаюсь бесплатно в медицину. Дальше по обстоятельствам.

Специалисты открыто заявляют: в сферах частной и государственной медицины полное равновесие. Причем шторм недовольства время от времени наблюдается на двух берегах. На одном пациентов смущают цены, на другом – лучшего оставляет желать сервис.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -33

Александр Старовойтов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва:
Когда есть конкуренция, это всегда хорошо. Она позволяет повышать знания, увеличивать перечень услуг, которые оказываются для граждан. И это всегда лучше для клиента. Но о том, насколько позволяют финансовые возможности людям, они уже и будут голосовать за это своим рублем.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -35

Вне зависимости от того, куда идет пациент – в частный медкабинет или в свою поликлинику – его здоровье под контролем профи. Немало врачей совмещают работу в частной и государственной сферах, потому вопрос качества не обсуждается.

Что касается других «временных трудностей» – их решение с бумаги на реальные геолокации перенесут уже в 2020 году. Только в столице на объекты здравоохранения направят 98,5 миллионов рублей.

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей? -37

Ксения Худолей, корреспондент: 
Станут ли экспресс-осмотры и телеконсультации трендом, покажет время. Но даже в таких прогрессивных подходах лучшим лекарством все же является взаимное доверие пациента и доктора. И чтобы очередь за талоном не стала темным пятном на репутации поликлиники, медпрогресс должен шагать вперед точно по выбранному курсу.

# Медицина # Здоровье # Гарик Барсамян # Дмитрий Шевцов # Александр Старовойтов # Фотофакт

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