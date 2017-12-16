Суперсовременное оборудование и большой комплекс услуг: как белорусская медицина побеждает рак?

Новости Беларуси. Новый операционный корпус начал работу в Могилевском областном онкодиспансере. Подробнее здесь. В одном месте теперь сосредоточен весь комплекс услуг, необходимых для оказания специальной помощи пациентам. Благодаря современному оборудованию медики здесь смогут проводить самые сложные хирургические вмешательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном месте теперь сосредоточен весь комплекс медуслуг, необходимых для оказания специализированной хирургической помощи онкобольным. Благодаря новому суперсовременному оборудованию даже на областном уровне смогут проводить самые сложные операции. А главное вырастет их качество и эффективность.

Нина Хмельницкая одна из первых пациентов нового операционного корпуса. Операция на желудке прошла быстро и успешно. После курса реабилитации женщина должна забыть о своём страшном диагнозе.

Нина Хмельницкая, пациент Могилёвского областного онкологического диспансера:

Оперировали в новом корпусе меня. Нашим докторам огромное спасибо, и медсестрам, санитарочкам, всем.

Новый корпус – это четыре этажа и восемь операционных. Здесь исключительная стерильность. Даже воздух. Для его очистки используются технологии ламинарных потоков.

Такой климат заметно снижает риск возникновения осложнений у больных после операции. Но главное – это операционное оборудование. Например, такого аппарата для наркоза нет даже в Республиканском центре онкологии.

Жанна Чернякова, заместитель главного врача Могилёвского областного онкологического диспансера:

Если сравнить с автомобильным машиностроением Москвич и Майбах, то вот это уровень Майбаха. Это самое последнее слово в анестезиологии. Это аппарат экспертного класса.

Чтобы работать на таком оборудовании, доктора и медсестры проходили подготовку в клиниках Минска и Москвы. Теперь и на областном уровне врачам-онкологам подвластны все виды операций. В том числе электрохирургические и видеоассистированные с помощью эндоскопов.

Антон Лысов, главный врач Могилёвского областного онкологического диспансера:

При ранних стадиях выявления опухоли они очень эффективны - это первое. И второе, я вам должен сказать, это новые виды оперативных вмешательств. Те, которые называются органосохранными. Это направлено на улучшение качества жизни пациента.

Для Могилевской области новый операционный корпус был крайне необходим. Прежний – уже не справлялся с нагрузкой, морально и физически устарел. Теперь количество операций можно увеличить почти вдвое – до шести тысяч в год, а их качество и эффективность станет значительно выше. Пациентам больше не придётся ездить на сложные операции в столицу.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Работа организована по конвейерному типу. После операции пациента отправляют вот сюда, в палату пробуждения под контроль аппаратов. И уже минут через 10 в операционную ввозят очередного пациента. И так целый день, с утра до вечера.

В реестре болезней онкология сегодня прочно занимает в нашей стране второе место. Но этот диагноз теперь не звучит как приговор. Три четверти пациентов его побеждают.