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В Могилеве начал работу новый операционный корпус областного онкодиспансера

16 декабря 2017 11:50
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Новости Беларуси. Новый операционный корпус начал работу в Могилевском областном онкологическом диспансере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилеве начал работу новый операционный корпус областного онкодиспансера-1

В одном месте теперь сосредоточен весь комплекс услуг, необходимых для оказания специальной помощи пациентам. Благодаря современному оборудованию медики здесь смогут проводить самые сложные хирургические вмешательства.

В Могилеве начал работу новый операционный корпус областного онкодиспансера-3

А количество операций новый корпус позволит  увеличить почти вдвое – до шести тысяч в год.

В Могилеве начал работу новый операционный корпус областного онкодиспансера-5

Их качество и эффективность станут значительно выше. В реестре болезней онкология сегодня прочно занимает в нашей стране второе место.

В Могилеве начал работу новый операционный корпус областного онкодиспансера-7

Но диагноз – рак, больше не звучит как приговор. Три четверти пациентов побеждают онкологию. 

В Могилеве начал работу новый операционный корпус областного онкодиспансера-9

Олег Суконко, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:   
К великому сожалению заболеваемость опухолями растет. Мы вышли на рубеж – выявляем 50 тысяч больных по стране. Несмотря на рост, мы сдерживаем смертность. А смертность у нас от онкологических заболеваний она уменьшается. С каждым годом на 4-5%.

В Могилеве начал работу новый операционный корпус областного онкодиспансера-11

Этот операционный корпус построили в рекордные для такого объекта сроки – всего за полтора года. Государство вложило солидную сумму – около 25 миллионов рублей.

В Могилеве начал работу новый операционный корпус областного онкодиспансера-13

В Могилеве начал работу новый операционный корпус областного онкодиспансера-15

В Могилеве начал работу новый операционный корпус областного онкодиспансера-17

# Здоровье # Фотофакт # Олег Суконко # Онкология

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