В Могилеве начал работу новый операционный корпус областного онкодиспансера

Новости Беларуси. Новый операционный корпус начал работу в Могилевском областном онкологическом диспансере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном месте теперь сосредоточен весь комплекс услуг, необходимых для оказания специальной помощи пациентам. Благодаря современному оборудованию медики здесь смогут проводить самые сложные хирургические вмешательства.

А количество операций новый корпус позволит увеличить почти вдвое – до шести тысяч в год.

Их качество и эффективность станут значительно выше. В реестре болезней онкология сегодня прочно занимает в нашей стране второе место.

Но диагноз – рак, больше не звучит как приговор. Три четверти пациентов побеждают онкологию.

Олег Суконко, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

К великому сожалению заболеваемость опухолями растет. Мы вышли на рубеж – выявляем 50 тысяч больных по стране. Несмотря на рост, мы сдерживаем смертность. А смертность у нас от онкологических заболеваний она уменьшается. С каждым годом на 4-5%.