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Сергей Красный: «Центров, где все виды онкологической помощи сосредоточены, в США – около 30. В Беларуси их – 14. Сравните размер стран»

14 декабря 2017 19:53
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Сергей Красный, заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Что касается качества оказываемых услуг, говоря про онкологию, то, я думаю, что мы опережаем очень многие страны. Почему. Потому что у нас лечение онкологических пациентов осуществляется только в онкологических клиниках. Специализированных онкологических клиниках.

Это – просто огромнейшее достояние нашей страны.

Такого нет практически ни в одной стране мира. Что это даёт? Если, допустим, в США, где лечение онкологического пациента может проводиться в любой больнице, которая получила на это лицензию. Так вот, если пациент попадает к хирургу, ему, в первую очередь, сделают операцию. Если он попадёт к радиологу, ему проведут лучевую терапию. К химиотерапевту – в первую очередь, будет проведена химиотерапия.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Всё зависит от того, в какую клинику он попал.

Сергей Красный:
Совершенно верно. Поэтому сейчас все страны идут по пути создания так называемых мультидисциплинарных бригад. Это уже считается обязательным условием для того, чтобы каждому пациенту определили тактику лечения правильно.

В тех же США сейчас строят так называемые Сomprehensive-центры.

То есть, это – центры, где все виды онкологической помощи в одном месте сосредоточены. Таких центров сейчас в США – около 30. В Республике Беларусь их – 14. Сравните размер США и Республики Беларусь.

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# Здоровье # Сергей Красный # Онкология

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