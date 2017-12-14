Сергей Красный: «Увеличение заболеваемости онкологической, в первую очередь, связано с успехами кардиологии»

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Насколько мне известно, у нас около 270 тысяч состоят на учёте, как онкологические пациенты.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Да, и впервые выявляется в год около 50 тысяч новых случаев рака. И, причём, каждый год эта цифра увеличивается уже на тысячу.

Егор Хрусталёв:

Почему это происходит? Вы в своём интервью сказали: оттого, что мы стали лучше жить, есть, меньше двигаться.

Сергей Красный:

Совершенно верно. В первую очередь, мы стали дольше жить. И, как ни странно, увеличение заболеваемости онкологической, в первую очередь, связано с успехами кардиологии.

Увеличилась продолжительность жизни.

Рак, в первую очередь, это – заболевание лиц пожилого возраста. Это – генетическое заболевание и, чтобы развился ряд мутаций, надо, чтобы прошёл достаточно большой период времени, но, соответственно, это – люди пожилого возраста.