Суконко рассказал о реальной стоимости лечения в РНПЦ онкологии: «Сутки пребывания в простом отделении 100 евро стоят»

Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:

Когда-то, когда начиналась перестройка, я считал, что да, страховая медицина нужна. Я теперь глубоко убежден, что это делать не нужно. Медицина должна быть бесплатной государственной. А страховые компании тоже должны существовать. Хочешь платить деньги и застраховаться – ну, вноси какие-то деньги ежемесячно, чтобы для тебя лично были более комфортные условия. Вот как мы в своём центре для иностранных граждан, кто приезжает к нам лечиться за деньги, мы им создаём более комфортные условия. Так и человек, если обеспечен, почему бы и не создать. Пусть для него будут лучшие условия. Но, вообще, должна быть медицина бесплатной, как в Англии.

В России попробовали разные моменты. Но у них там непонятно что. Это тоже какой-то путь такой к коррупции. Я это не приемлю. Бесплатная медицина, я считаю, государства достижение большое.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Но многие современные врачи не разделяют таких подходов. Они говорят о том, что, всё-таки, медицина должна быть платной. Тогда её качество улучшится. Но тогда и ответственность медиков будет другой.