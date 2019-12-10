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Суконко рассказал о реальной стоимости лечения в РНПЦ онкологии: «Сутки пребывания в простом отделении 100 евро стоят»

10 декабря 2019 09:40
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Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:
Когда-то, когда начиналась перестройка, я считал, что да, страховая медицина нужна. Я теперь глубоко убежден, что это делать не нужно. Медицина должна быть бесплатной государственной. А страховые компании тоже должны существовать. Хочешь платить деньги и застраховаться – ну, вноси какие-то деньги ежемесячно, чтобы для тебя лично были более комфортные условия. Вот как мы в своём центре для иностранных граждан, кто приезжает к нам лечиться за деньги, мы им создаём более комфортные условия. Так и человек, если обеспечен, почему бы и не создать. Пусть для него будут лучшие условия. Но, вообще, должна быть медицина бесплатной, как в Англии.

В России попробовали разные моменты. Но у них там непонятно что. Это тоже какой-то путь такой к коррупции. Я это не приемлю. Бесплатная медицина, я считаю, государства достижение большое.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Но многие современные врачи не разделяют таких подходов. Они говорят о том, что, всё-таки, медицина должна быть платной. Тогда её качество улучшится. Но тогда и ответственность медиков будет другой.

Суконко рассказал о реальной стоимости лечения в РНПЦ онкологии: «Сутки пребывания в простом отделении 100 евро стоят»-1

Олег Суконко:
Они же не понимают одного. Понимаете, дело в чём? Вот, ты сделал ошибку – они, вообще, не готовы к этому. У нас только патологоанатом может сделать какую-то ошибку и патологоанатомическая конференция. А там же ответственность совсем другая. Но я считаю, что мы не можем сделать просто всю полностью платную медицину. Это исключено.

У нас одно исследование стоит, допустим, тысячу долларов. А мы подсчитываем. День пребывания в реанимации стоит 500 евро. Сутки пребывания в простом отделении 100 евро стоят. А операция, лапароскопическая хирургия – она основа хирургии сегодня – это от 6 тысяч долларов операция стоит.

Ну, кто это может заплатить? Никто. Поэтому тут исключено. Никто не знает, сколько это всё стоит. У нас много жалоб пишут, но не знают, сколько это всё стоит для государства.

# Онкология # Здоровье # Олег Суконко

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