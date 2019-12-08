Спросили Суконко об эвтаназии: «Я вышел из бывшего СССР. Мы будем бороться до конца. Когда нет даже перспективы. Мы так воспитаны»

Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Какой позиции Вы придерживаетесь: бороться до конца человеку? Или, если есть понимание, что ему осталось совсем немного, прожить эту жизнь как-то по-другому, оставшуюся часть?

Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:

Я же вышел из бывшего Советского Союза. Мы, те, которые остались, мы будем бороться до конца. Когда нет даже перспективы. Мы так воспитаны. По-другому мы не можем. Поэтому я считаю, что надо бороться до конца. Я бы, например, не смог сделать так, чтобы ввели лекарство, чтобы закончить жизненный путь. Хотя, в некоторых странах это разрешено. У нас есть специальная палата, где мы обезболиваем. Человек полностью...

Иногда даже приходится дозировать морфин постоянно каплями, чтобы он находился в таком состоянии – не понимал, что происходит. Потому что самое страшное, когда человек понимает, что происходит, что заканчивается его жизненный путь. И мы обезболиваем сегодня. Это целая технология, целое направление – паллиативная медицина. И его надо развивать.

Вадим Щеглов:

А как Вы относитесь к эвтаназии?