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Спросили Суконко об эвтаназии: «Я вышел из бывшего СССР. Мы будем бороться до конца. Когда нет даже перспективы. Мы так воспитаны»

08 декабря 2019 17:57
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Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какой позиции Вы придерживаетесь: бороться до конца человеку? Или, если есть понимание, что ему осталось совсем немного, прожить эту жизнь как-то по-другому, оставшуюся часть?

Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:
Я же вышел из бывшего Советского Союза. Мы, те, которые остались, мы будем бороться до конца. Когда нет даже перспективы. Мы так воспитаны. По-другому мы не можем. Поэтому я считаю, что надо бороться до конца. Я бы, например, не смог сделать так, чтобы ввели лекарство, чтобы закончить жизненный путь. Хотя, в некоторых странах это разрешено. У нас есть специальная палата, где мы обезболиваем. Человек полностью...

Иногда даже приходится дозировать морфин постоянно каплями, чтобы он находился в таком состоянии – не понимал, что происходит. Потому что самое страшное, когда человек понимает, что происходит, что заканчивается его жизненный путь. И мы обезболиваем сегодня. Это целая технология, целое направление – паллиативная медицина. И его надо развивать.

Вадим Щеглов:
А как Вы относитесь к эвтаназии?

Спросили Суконко об эвтаназии: «Я вышел из бывшего СССР. Мы будем бороться до конца. Когда нет даже перспективы. Мы так воспитаны» -1

Олег Суконко:
Эвтаназия – я пока считаю, что это не нужно. Я отрицательно отношусь к эвтаназии и считаю, что дело ненужное. По церковным понятиям, по православным считается, чем больше будет человек так вот страдать, тем ему будет лучше там – на том свете. Так говорят церковники.

Вадим Щеглов:
Если пациент сам прекращать решает борьбу, опускаются руки, врач должен как-то повлиять на это? Если сам пациент не хочет дальше бороться.

Олег Суконко:
Я не видел таких пациентов. Я не встречал. 35 лет работаю онкологом, я таких не встречал. У нас устроена так нервная система – человек до последнего верит, что он будет жить.

Я же провожал на тот свет много и врачей, докторов, которые знают, что это такое. Но они всё равно думают, что они выздоровеют. Так устроена нервная система. Поэтому эвтаназия, мне кажется, по крайней мере, в славянских странах она не приживётся.

Наверное. Я думаю. Может быть, новое поколение по-другому будет. Но пока новое поколение, то рак будет побеждён.

# Медицина # Здоровье # Олег Суконко

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