«При введении иглы чувствуется тепло или отдача тока». Как делают иглоукалывание и кому оно необходимо

100 лет – это далеко не предел. В Китае сегодня проживает около 50 тысяч жителей, которые перешагнули вековой рубеж. Одна из причин долголетия – особая философия и отношение к здоровью. В то время как врачи Европы лечат болезнь и ее проявления, восточные целители на протяжении тысячелетий рассматривают организм человека как единую систему, где все взаимосвязано. И если энергообмен нарушен, важно восстановить гармонию. Диана Галех, корреспондент:

Иглоукалывание, акупунктура, рефлексотерия – это все название одного метода лечения. Многие верят, с помощью иголок можно исцелить даже неизлечимые болезни.

Китайская медицина, в первую очередь, ассоциируется именно с иглоукалыванием. На активные точки, которых насчитывается около трехсот, воздействуют очень тонкими иголками. Их вводят неглубоко, поэтому неприятных ощущений практически нет. Зато эффект, как уверяют специалисты, не заставит себя долго ждать. Галина Дашкевич, врач-рефлексотерапевт:

Эффективно лечение больных дискогенным пояснично-кресцовым радикулитом, при головной боли, мигрени, при поражении лицевого нерва и неврологии тройничного нерва.

От бессонницы до язвы. Иголка в руках специалиста – палочка-выручалочка для пациента. Галина Дашкевич:

При введении иглы чувствуется тепло или отдача тока.

Инна Ивановна мучается с бронхиальной астмой не один год. Перепробовала многие методики лечения и медикаменты. Проблема так и не решилась. Но после нескольких сеансов рефлексотерапии почувствовала себя гораздо лучше. Нина Рудоминская, пациент традиционной китайской медицины:

После первой и второй процедуры становится легче в суставах и дышать становится легче.

С каждым годом все больше белорусов прибегают к восточным практикам и методикам лечения. За 2 года существования центра традиционной китайской медицины, который работает на базе Минской областной клинической больницы, его посетили около трех тысяч пациентов. Елена Сысой, врач-рефлексотерапевт:

Самое главное, что этот метод доступен и лечение проводится бесплатно для всех пациентов стационара. Мы оказываем такие виды лечения, как классическое иглоукалывание, ультразвуковая терапия, вакуумный массаж, прогревание точек акупунктуры.