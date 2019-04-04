Стоит ли делать прививку от клещевого энцефалита?

Может ли помочь прививка не заболеть клещевым энцефалитом и болезнью Лайма? Кому обязательно делать такую прививку, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» у заведующего противоэпидемическим отделением ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

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Дмитрий Голотик, заведующий противоэпидемическим отделением ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Абсолютных средств защиты не существует.

Прививка может не сформировать иммунитет по разным причинам, объективно по состоянию здоровья. Надо всегда принимать меры предосторожности.

Прививка существует против клещевого энцефалита. У нас есть две территории, на которых прививка обязательна, в отношении профессионального контингента: лица, которые работают в лесу по разным причинам. Это Беловежская пуща и некоторые другие заповедные территории, там где клещи распространены природно и там с ними бороться никакой возможности нет. Вообще, рекомендуется сделать против клещевого энцефалита, если человек часто посещает лес или любит это дело, может занимается каким-то туризмом, охотой.