Укусил клещ: доставать самому или идти в больницу?

Дмитрий Голотик, заведующий противоэпидемическим отделением ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»: Если рядом есть медицинское учреждение, сразу обратиться. Если есть возможность, лучше обратиться сразу к специалисту, потому что при снятии клеща есть высокие риски попадания содержания слюнных желез. Чем дольше находится клещ на теле человека, тем больше возникает и повышается риск инфицирования. Если его удаляют неправильно, разрывая слюнные железы и надавливая на брюшко, содержимое слюнных желез попадает в рану, опять же увеличивается риск. Поэтому лучше обратиться к врачу.

Можно ли самому вытащить клеща или нужно обратиться в поликлинику?

Но есть ситуации, когда к врачу обратиться нельзя. Очень важно принимать профилактические меры первые трое суток, первые 72 часа. Если нет такой возможности обратиться прямо сейчас или в течение суток обратиться нельзя, это нужно делать самому. Ничего сложного нет.

Если человек живет в сельской местности, подхватил клеща, удачно его удалил, надо ли везти его куда-то в медучреждение и сдавать его на проверку на клещевой энцефалит?

Дмитрий Голотик:

Нет, это абсолютно не нужно. Здесь надо чётко понимать, что лабораторные исследования проводятся определённое время. Проводится определённое время на доставку, обработку, не в каждой населенной местности, может сделать исследование районный центр. Он может перевозить в другой, например, в зональный центр, который находится далеко, это всё увеличивает сроки. Обычно результат дают в течение 3-5 дней, а уже этот срок начала антибиотиков для профилактики. Если человек инфицирован, то всё равно будете проводить антибиотико-профилактику.

Клещ укусил, хочешь не хочешь, надо профилактику делать?

Дмитрий Голотик:

Да, разовую.

Стоит ли делать прививку от клещевого энцефалита?