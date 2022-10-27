Старинный славянский рецепт, которому больше 250 лет. Травница раскрыла секрет универсального лечения горла

Болит горло, заложен нос и стреляет в ухе. По статистике, не менее 40 % населения Земли болеют хроническими заболеваниями лор-органов. Начиная с простого насморка, нередко они дают осложнения и могут привести к серьезным последствиям. О том, можно ли избежать и как лечить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Делается достаточно просто Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Я знаю, у вас есть какой-то рецепт секретный прямо очень действенного препарата для горла.

Ольга Спиридонова, травница, основатель фитошколы, провизор 2-й категории:

Да, у меня очень часто длительно болеющий ребенок был после неудачно сделанной прививки. Мне пришлось как маме, медику, травнице перелопачивать горы информации, чтобы мое дите не болело, чтобы не было так, что сапожник без сапог. Мне удалось найти этот рецепт – достаточно старинный славянский рецепт, ему больше 250 лет. Я его сейчас озвучу. Мне бы очень хотелось, чтобы он помог очень многим мамам, деткам и взрослым. Делается он достаточно просто. Я полностью рецепт не буду озвучивать, расскажу его в том варианте, в котором его могут сделать все у себя дома. Берутся травы, которые оказывают противовоспалительное, ранозаживляющее, противоотечное, противомикробное действие, противовирусное. Вы не поверите, это травы самые простые: ромашка, календула, зверобой, шалфей, таволга, мята – то, что мы все знаем. Травы эти в высушенном виде измельчаются на кофемолке, просеиваются через чайное ситечко. Этот меленький порошочек, который получился в соотношении 1 к 10 смешивается с хорошим, качественным медом. Главное, чтобы мед был действительно качественным, чтобы это не была какая-то химия. У нас получается такая паста – 1 часть травки берется, 10 частей мягкого меда. «Содержатся травы, которые убирают воспаление»

Ольга Шерснева:

Можно я понюхаю? Ольга Спиридонова:

Можно даже попробовать. Не взяла я ложечку вам, можете пальчиком. Туда можно взять любые травы, на которые у вас, вашего ребенка нет аллергии. Мы берем по трети чайной ложечки. Ольга Шерснева:

По вкусу практически, как обычный мед и немножко с привкусом. Ольга Спиридонова:

Мы берем по трети чайной ложечки рассасываем в ротоглотке, как таблетки от горла. Это не только лакомство, сладость – там содержатся травы, которые убирают воспаление. Туда можно добавит череду, если воспаление связано с отеком каким-то, например, солодку или подорожник, если у нас сухой кашель. То есть мы можем играться из того, что у нас есть под руками. «То, что сейчас в Европе называют суперфуд»