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Ему приписывают чудодейственные свойства. Правда ли витамин С так хорош при лечении ОРВИ? Ответила врач

27 октября 2022 21:07
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Болит горло, заложен нос и стреляет в ухе. По статистике, не менее 40 % населения Земли болеют хроническими заболеваниями лор-органов. Начиная с простого насморка, нередко они дают осложнения и могут привести к серьезным последствиям. О том, можно ли избежать и как лечить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
При лор-заболеваниях когда показаны антибиотики?

Ему приписывают чудодейственные свойства. Правда ли витамин С так хорош при лечении ОРВИ? Ответила врач-1

Елена Малец, кандидат медицинских наук, ученый секретарь РНПЦ оториноларингологии, врач-отоларинголог:
Антибактериальная терапия, конечно, при очень многих лор-заболеваниях показана. Если мы говорим об острых респираторных заболеваниях, то в 90 % случаев – это вирусная инфекция. Антибактериальная терапия не требуется вообще.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Витамин С – ему просто приписывают какие-то чудодейственные свойства. Правда ли он так хорош при заболеваниях лор-органов, ОРВИ, может быстро поднять иммунитет и помочь вылечиться?

Елена Малец:
При острых респираторных заболеваниях витамин С очень помогает быстрее справиться с той же простудой и даже входит в европейские клинические протоколы для лечения ринитов.

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# Здоровье # Здоровье # Юлия Самусенко # Елена Малец # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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