Ему приписывают чудодейственные свойства. Правда ли витамин С так хорош при лечении ОРВИ? Ответила врач

Болит горло, заложен нос и стреляет в ухе. По статистике, не менее 40 % населения Земли болеют хроническими заболеваниями лор-органов. Начиная с простого насморка, нередко они дают осложнения и могут привести к серьезным последствиям. О том, можно ли избежать и как лечить, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Малец, кандидат медицинских наук, ученый секретарь РНПЦ оториноларингологии, врач-отоларинголог:

Антибактериальная терапия, конечно, при очень многих лор-заболеваниях показана. Если мы говорим об острых респираторных заболеваниях, то в 90 % случаев – это вирусная инфекция. Антибактериальная терапия не требуется вообще.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Витамин С – ему просто приписывают какие-то чудодейственные свойства. Правда ли он так хорош при заболеваниях лор-органов, ОРВИ, может быстро поднять иммунитет и помочь вылечиться?

Елена Малец:

При острых респираторных заболеваниях витамин С очень помогает быстрее справиться с той же простудой и даже входит в европейские клинические протоколы для лечения ринитов.