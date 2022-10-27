«Годами используют капли». Как вылечить медикаментозный ринит?

Болит горло, заложен нос и стреляет в ухе. По статистике, не менее 40 % населения Земли болеют хроническими заболеваниями лор-органов. Начиная с простого насморка, нередко они дают осложнения и могут привести к серьезным последствиям. О том, можно ли избежать и как лечить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Есть такая распространенная проблема, как зависимость от сосудосуживающих капель. Вообще, возможно ли от нее избавиться? Некоторые годами используют капли и не могут никак с этим справиться.