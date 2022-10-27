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«Годами используют капли». Как вылечить медикаментозный ринит?

27 октября 2022 21:21
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Болит горло, заложен нос и стреляет в ухе. По статистике, не менее 40 % населения Земли болеют хроническими заболеваниями лор-органов. Начиная с простого насморка, нередко они дают осложнения и могут привести к серьезным последствиям. О том, можно ли избежать и как лечить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Есть такая распространенная проблема, как зависимость от сосудосуживающих капель. Вообще, возможно ли от нее избавиться? Некоторые годами используют капли и не могут никак с этим справиться.

«Годами используют капли». Как вылечить медикаментозный ринит?-1

Елена Малец, кандидат медицинских наук, ученый секретарь РНПЦ оториноларингологии, врач-отоларинголог:
Да, к сожалению, такая зависимость от деконгестантов есть, и у пациентов развивается медикаментозный ринит. Когда пациент обращается к доктору с такой проблемой, то сначала, конечно, мы пытаемся использовать различные препараты, чтобы помочь восстановить слизистую, хоть немного облегчить носовое дыхание и убрать зависимость от деконгестантов. В частности, это применение назальных топических стероидов, какие-то физиопроцедуры. Если, к сожалению, ничего не помогает, то здесь на помощь к нам приходят хирургические вмешательства.

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# Здоровье # Здоровье # Юлия Самусенко # Елена Малец # Фотофакт

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