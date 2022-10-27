Необходим осмотр доктора. Можно ли самостоятельно отличить ангину от фарингита?

Болит горло, заложен нос и стреляет в ухе. По статистике, не менее 40 % населения Земли болеют хроническими заболеваниями лор-органов. Начиная с простого насморка, нередко они дают осложнения и могут привести к серьезным последствиям. О том, можно ли избежать и как лечить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Как отличить – например, у меня ангина, фарингит или ларингит? Чем они отличаются, если это воспаление?