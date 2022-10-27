Необходим осмотр доктора. Можно ли самостоятельно отличить ангину от фарингита?

Болит горло, заложен нос и стреляет в ухе. По статистике, не менее 40 % населения Земли болеют хроническими заболеваниями лор-органов. Начиная с простого насморка, нередко они дают осложнения и могут привести к серьезным последствиям. О том, можно ли избежать и как лечить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Как отличить – например, у меня ангина, фарингит или ларингит? Чем они отличаются, если это воспаление?
Елена Малец, кандидат медицинских наук, ученый секретарь РНПЦ оториноларингологии, врач-отоларинголог:
Здесь, конечно, чтобы прямо детально все дифференцировать и разделить – в каждом конкретном случае необходим именно осмотр именно доктора-отоларинголога. Сегодня у наших западных коллег есть замечательный термин – больное горло. Термин понятен как доктору, так и пациенту. Этот термин в себе объединяет тонзиллит и фарингит, то есть все, что может быть при воспалении, острой инфекции в горле.
Ему приписывают чудодейственные свойства. Правда ли витамин С так хорош при лечении ОРВИ? Ответила врач – подробнее здесь.