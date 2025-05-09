На Западе делают всё, чтобы этот праздник прошел незаметно. Многие европейские страны ведут свою необъявленную войну с историей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в балтийских республиках введен запрет на публичные акции в честь Дня Победы. За нарушение – штраф в размере 1 200 евро или тюремное заключение сроком до года. За соблюдением ограничений строго следит полиция. Однако, несмотря на запреты, для людей 9 Мая остается великим днем.

Для России это большой праздник. А для праздник, что война закончилась, что никто не убивает, никто не сжигает.

Можно по-всякому относиться к сегодняшней ситуации, но праздник остается праздником. Победа – это победа. А то, что сейчас происходит, – это, конечно, трагедия. А умалять победу прошлую? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это праздник.

Все годы, которые здесь, я всегда прихожу на этот великий праздник. И там, где наш солдат стоял раньше и теперь. И, как видно, действительно не зарастает народная тропа. А как она зарастет?!