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В балтийских республиках введен запрет на публичные акции в честь Дня Победы

09 мая 2025 06:43
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На Западе делают всё, чтобы этот праздник прошел незаметно. Многие европейские страны ведут свою необъявленную войну с историей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В балтийских республиках введен запрет на публичные акции в честь Дня Победы-2

Так, в балтийских республиках введен запрет на публичные акции в честь Дня Победы. За нарушение – штраф в размере 1 200 евро или тюремное заключение сроком до года. За соблюдением ограничений строго следит полиция. Однако, несмотря на запреты, для людей 9 Мая остается великим днем.

В балтийских республиках введен запрет на публичные акции в честь Дня Победы-4

Для России это большой праздник. А для праздник, что война закончилась, что никто не убивает, никто не сжигает. 

В балтийских республиках введен запрет на публичные акции в честь Дня Победы-6

Можно по-всякому относиться к сегодняшней ситуации, но праздник остается праздником. Победа – это победа. А то, что сейчас происходит, – это, конечно, трагедия. А умалять победу прошлую? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это праздник.

В балтийских республиках введен запрет на публичные акции в честь Дня Победы-8

Все годы, которые здесь, я всегда прихожу на этот великий праздник. И там, где наш солдат стоял раньше и теперь. И, как видно, действительно не зарастает народная тропа. А как она зарастет?!

В балтийских республиках введен запрет на публичные акции в честь Дня Победы-10

Варварскими методами с памятью борются в Литве. Там готовят эксгумацию тел красноармейцев, погибших в годы войны. Примечательно, что займется этой вандальной деятельностью литовское Министерство культуры, которое уже разрабатывает положение о переносе могил на кладбища.

# День Победы # Акции протеста

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