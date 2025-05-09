Президент Беларуси поздравил зарубежных лидеров и народы Украины и Молдовы с 80-летием Великой Победы
С 80-й годовщиной Победы Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров. Поздравительные послания направлены президентам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана, Узбекистана и Грузии, Словакии, народам Украины и Молдовы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращаясь к лидерам стран Содружества Независимых Государств, Президент подчеркнул, что в этот знаменательный день славят великий подвиг многонационального советского народа, отстоявшего право на жизнь и свободу для будущих поколений ценой беспримерного героизма солдат и неимоверных усилий тружеников тыла. Президент выразил уверенность, что память об общей истории и Великой Победе, дружба и взаимная поддержка будут и впредь служить надежным фундаментом развития плодотворного сотрудничества между странами.
В послании Президенту России Владимиру Путину глава белорусского государства отметил, что восемь десятилетий назад Советский Союз поставил победоносную точку в самой жестокой и кровопролитной в истории человечества войне.
«Гордость за беспримерную стойкость и мужество отцов, дедов и прадедов, спасших мир от нацистского порабощения, объединяет белорусов и россиян. Священный долг каждого из нас – сделать все возможное, чтобы историческая правда и память о Великой Отечественной войне жили в веках, продолжая сплачивать два народа и обеспечивая неразрывную связь поколений», – говорится в поздравлении.
9 Мая – это символ беспримерных мужества и стойкости всех тех, кто сражался с фашизмом на фронте и трудился в тылу, защищая свободу и независимость родной земли. Это белорусский лидер отметил, поздравляя с праздником Президента Грузии.
«Значительный вклад в освобождение общей Родины от коричневой чумы сделали белорусы и грузины. Минском почтена память о Серго Чигладзе и Мирзе Геловани, которые совершили бессмертные подвиги в боях за Беларусь и стали для нас воплощением воинской доблести отважных сыновей Грузии. Уверен, что безграничные благодарность и уважение к героям-победителям будут и в дальнейшем оставаться важным фактором в укреплении дружбы между нашими странами и народами», – подчеркнул глава государства.