Президент Беларуси поздравил зарубежных лидеров и народы Украины и Молдовы с 80-летием Великой Победы

С 80-й годовщиной Победы Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров. Поздравительные послания направлены президентам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана, Узбекистана и Грузии, Словакии, народам Украины и Молдовы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращаясь к лидерам стран Содружества Независимых Государств, Президент подчеркнул, что в этот знаменательный день славят великий подвиг многонационального советского народа, отстоявшего право на жизнь и свободу для будущих поколений ценой беспримерного героизма солдат и неимоверных усилий тружеников тыла. Президент выразил уверенность, что память об общей истории и Великой Победе, дружба и взаимная поддержка будут и впредь служить надежным фундаментом развития плодотворного сотрудничества между странами.

В послании Президенту России Владимиру Путину глава белорусского государства отметил, что восемь десятилетий назад Советский Союз поставил победоносную точку в самой жестокой и кровопролитной в истории человечества войне. «Гордость за беспримерную стойкость и мужество отцов, дедов и прадедов, спасших мир от нацистского порабощения, объединяет белорусов и россиян. Священный долг каждого из нас – сделать все возможное, чтобы историческая правда и память о Великой Отечественной войне жили в веках, продолжая сплачивать два народа и обеспечивая неразрывную связь поколений», – говорится в поздравлении.