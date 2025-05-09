Одно из самых ожидаемых событий празднования Дня Победы – военный парад в Минске пройдёт 9 мая в 20:30

Одно из самых ожидаемых и ярких событий празднования Дня Победы – военный парад. В юбилейный год он будет особенно масштабным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историческую часть представят военнослужащие со штандартами фронтов, легендарные Т-34, «Катюши» и тачанки. А современная колонна будет олицетворять боевую мощь белорусской армии: 275 единиц техники, 39 воздушных судов и более 4000 военнослужащих. По традиции, в шествии примут участие и представители дружественных стран.