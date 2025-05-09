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Одно из самых ожидаемых событий празднования Дня Победы – военный парад в Минске пройдёт 9 мая в 20:30

09 мая 2025 05:51
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Одно из самых ожидаемых и ярких событий празднования Дня Победы – военный парад. В юбилейный год он будет особенно масштабным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из самых ожидаемых событий празднования Дня Победы – военный парад в Минске пройдёт 9 мая в 20:30-2

Историческую часть представят военнослужащие со штандартами фронтов, легендарные Т-34, «Катюши» и тачанки. А современная колонна будет олицетворять боевую мощь белорусской армии: 275 единиц техники, 39 воздушных судов и более 4000 военнослужащих. По традиции, в шествии примут участие и представители дружественных стран. 

Парад начнется в 20:30, его трансляцию можно будет увидеть в эфире национальных телеканалов. Завершит парад театрализованный номер и красочный фейерверк. Чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей, усилено дежурство правоохранителей, спасателей и медиков. Для посетителей будет открыто 24 контрольно-пропускных пункта.

# День Победы

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