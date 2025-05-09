«Приходилось стрелять почти в упор». История ветерана, прошедшего войну от тыла до передовой

Воспитывать любовь к Родине своим примером помогают наши ветераны. В Беларуси их осталось всего 800, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы говорим им спасибо, но им тоже есть, что рассказать, чтобы мы знали и помнили: какой ад был на земле и какой ценой мир спасен от него. Их подвиг – вне времени. И для них нет более великого праздника, чем День Победы. Своими воспоминаниями поделился ветеран Великой Отечественной войны – Федор Фещенко.

Федор Фещенко – доброволец дважды. Едва началась война, отправился на работу в тылу, а спустя 2 года ушел на фронт. Страха не помнит, только отчаянное желание сокрушить врага и твердое намерение сделать для этого все возможное и невозможное. Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны. Попал на фронт в 1943 году. В составе 3-го Белорусского фронта участвовал в операции «Багратион», освобождал Минск. Награжден Орденом Отечественной войны II степени. Медалями «За Победу над Германией» и «За доблестный труд в ВОВ». Федор Сергеевич работал на износ. Практически без сна. Свою миссию в тылу осознавал, но все равно стремился на фронт. Чтобы попасть в ряды Красной армии юноше даже пришлось схитрить.

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:

На предприятиях военных – бронь, меня не отпустят, а учиться можно было, что я и сделал. Я поступил в горно-металлургический техникум, через 3 месяца мне исполнилось 17 лет и я уже ехал на фронт. Однако на фронт попадет не сразу – прежде пройдет усиленный курс подготовки. Федор Фещенко станет связистом. И только в 1944 году его направят в расположение частей 3-го Белорусского фронта. Под Минском Федор Сергеевич впервые лицом к лицу встретится с врагом!