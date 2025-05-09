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Символ памяти и единства – патриотическая акция «Цветы Великой Победы» собрала сотни тысяч людей

09 мая 2025 06:43
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Сотни тысяч людей от мала до велика общей памятью о героических подвигах наших прадедов во время Великой Отечественной войны объединяет масштабная патриотическая акция «Цветы Великой Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символ памяти и единства – патриотическая акция «Цветы Великой Победы» собрала сотни тысяч людей-2

В этот торжественный день каждый гражданин украшает лацкан своей одежды композицией, состоящей из яблоневого цветка с красно-зеленой ленточкой, где цветок яблони символизирует общенародную радость всех поколений белорусов в связи с Днем Великой Победы, а колористика элементов белорусского флага подчеркивает историческую значимость этого всенародного праздника. Патриотический проект укрепляет единство народа и отдает дань уважения доблести и мужеству героев, сражавшихся за свободу родной земли в годы Великой Отечественной войны.

# День Победы # Великая Отечественная война

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