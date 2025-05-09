Лукашенко: народ Беларуси живёт на непокорённой земле

Народ Беларуси живет на непокоренной земле. Мы никому не позволим переписать героическую историю советского народа. Эти важные слова нашего Президента прозвучали на торжественном собрании, посвященном 80-летию Великой Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего восемь десятилетий отделяют нас от тех страшных событий, когда мир оказался на грани разрушения, а миллионы ни в чем не повинных людей вынужденно боролись за жизнь. Кто-то из них так и не смог ее сохранить. Время прошло, но память о Великой Отечественной войне по-прежнему жива. Она передается из поколения в поколение, оставаясь важной частью нашего наследия. Героизм и стойкость победителей – наша гордость! И мы никогда и никому не позволим забыть имена настоящих героев.