Лукашенко: народ Беларуси живёт на непокорённой земле

Народ Беларуси живет на непокоренной земле. Мы никому не позволим переписать героическую историю советского народа. Эти важные слова нашего Президента прозвучали на торжественном собрании, посвященном 80-летию Великой Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего восемь десятилетий отделяют нас от тех страшных событий, когда мир оказался на грани разрушения, а миллионы ни в чем не повинных людей вынужденно боролись за жизнь. Кто-то из них так и не смог ее сохранить. Время прошло, но память о Великой Отечественной войне по-прежнему жива. Она передается из поколения в поколение, оставаясь важной частью нашего наследия. Героизм и стойкость победителей – наша гордость! И мы никогда и никому не позволим забыть имена настоящих героев.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы бесконечно гордимся самоотверженными людьми, принявшими удар у стен Брестской цитадели, насмерть стоявшими на подступах к Минску и Могилеву, в болотах и топях Полесья. Здесь, на родной земле, вопреки страшным потерям зарождалась воля к победе. Фотоснимки десятков сожженных немецких танков на Буйничском поле, опубликованные в первые месяцы войны, дали советскому народу веру в то, что враг будет разбит. Легкой победы не будет. И Беларусь сражалась. Сражалась на фронте, в партизанских отрядах и подполье. Мы знаем, что живем на непокоренной земле. Не было ни дня, чтобы враг чувствовал себя здесь хозяином: в него стреляли руины, леса, болота, овраги и подвалы. Мы, белорусы, никогда не предадим это закаленное в бою братство. Имена павших героев навсегда остались в нашей жизни. Подробности.
Сегодня, когда нас пытаются убедить забыть историю, мы еще громче говорим миру: «Беларусь помнит».