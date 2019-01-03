«Собрать сердечко из кусочков». Как чувствует себя малыш, которому в 3 месяца провели уникальную операцию в Беларуси

Маленький Гоша встретил первый в жизни Новый год. Ещё до рождения ему поставили страшный диагноз – один из самых тяжёлых пороков сердца.

Чем отметилась белорусская медицина в этом году? К примеру, первая повторная пересадка сердца пациенту. Но есть и совсем фантастика – то, что впервые удалось детским кардиохирургам, рассказали в фильме «Наш 2018-ый» .

Выход один – радикальная и невероятно сложная операция. В мире таких проводят не более десяти в год. У нас это сделали впервые.

Диана Темнова, мать Гоши:

За три недели он просто стал обычным ребёнком, и как будто ничего не было. И я поняла, что оказывается, всё-таки, они могут! И, к сожалению, очень мало, но они делают чудеса!

Маленького Георгия ждёт абсолютно обычная жизнь. Но поволноваться пришлось всем.