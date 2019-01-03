«Собрать сердечко из кусочков». Как чувствует себя малыш, которому в 3 месяца провели уникальную операцию в Беларуси

Чем отметилась белорусская медицина в этом году? К примеру, первая повторная пересадка сердца пациенту. Но есть и совсем фантастика – то, что впервые удалось детским кардиохирургам, рассказали в фильме «Наш 2018-ый».
«Сердце было остановлено на три с небольшим часа»: уникальную операцию провели 3-месячному мальчику в Минске
Маленький Гоша встретил первый в жизни Новый год. Ещё до рождения ему поставили страшный диагноз – один из самых тяжёлых пороков сердца.
Выход один – радикальная и невероятно сложная операция. В мире таких проводят не более десяти в год. У нас это сделали впервые.
Диана Темнова, мать Гоши:
За три недели он просто стал обычным ребёнком, и как будто ничего не было. И я поняла, что оказывается, всё-таки, они могут! И, к сожалению, очень мало, но они делают чудеса!
Маленького Георгия ждёт абсолютно обычная жизнь. Но поволноваться пришлось всем.
Прежде чем оперировать крошечное сердце, хирурги сделали его точную 3D-копию. Она-то и стала ориентиром во время 14-часовой операции.
Константин Дроздовский, директор ГУ «РНПЦ детской хирургии»:
У этого малыша стояло сердце чуть больше трёх часов. Это очень редкий случай. Но эти три часа нужны были для того, чтобы сделать весь объём реконструкции – условно говоря, собрать сердечко из кусочков.
В этом году мы сделали очень много нового. Мы впервые в РБ нескольким деткам протезировали клапан лёгочной артерии с помощью так называемых эндоваскулярных протезов без открытой операции, без открытого доступа. Эти детки чувствуют себя хорошо. И один из них даже сказал, что хочет стать кардиохирургом.