С приходом зимы увеличивается не только количество сугробов, но и посетителей травмпункта.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» СТВ – врач травматолог-ортопед – Алексей Савчук.

Как падать на лёд правильно? 3 совета травматолога

Какую обувь выбирать для встречи Нового года?

Алексей Савчук, врач травматолог-ортопед:

Если мы собрались отмечать Новый год, например, на улице, наденьте широкую, удобную обувь с широким каблучком, с высоким задником, чтобы была устойчивая поверхность. Для корпоратива девушкам никак не обойтись без высокого каблука, но тогда нужно себе найти надёжную поддержку рядом.