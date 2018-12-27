Прямой эфир

Какую обувь выбирать для встречи Нового года?

27 декабря 2018 09:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С приходом зимы увеличивается не только количество сугробов, но и посетителей травмпункта.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» СТВ – врач травматолог-ортопед – Алексей Савчук.

Как падать на лёд правильно? 3 совета травматолога

Какую обувь выбирать для встречи Нового года?

Алексей Савчук, врач травматолог-ортопед:
Если мы собрались отмечать Новый год, например, на улице, наденьте широкую, удобную обувь с широким каблучком, с высоким задником, чтобы была устойчивая поверхность. Для корпоратива девушкам никак не обойтись без высокого каблука, но тогда нужно себе найти надёжную поддержку рядом.

Какую обувь выбирать для встречи Нового года?-1

Приводили ли девушек в новогоднюю ночь в летней обуви?

Алексей Савчук:
Бывает и такое. И с двумя сломанными лучами в типичном месте, это была очень печальная картина.

Какую обувь выбирать для встречи Нового года?-4

# Здоровье # Здоровье # Алексей Савчук # Фотофакт # Консультация врача

Другие новости рубрики

Все новости
Как падать на лёд правильно? 3 совета травматолога
27 декабря 2018 09:21

Как падать на лёд правильно? 3 совета травматолога

Новый год без последствий. Как правильно питаться в праздники?
26 декабря 2018 11:10

Новый год без последствий. Как правильно питаться в праздники?

5 человек на место. В Гомеле проходят практику испанские студенты
26 декабря 2018 10:55

5 человек на место. В Гомеле проходят практику испанские студенты