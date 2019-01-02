Минздрав: «Это была первая новогодняя ночь, которая прошла настолько спокойно»

О том, с какими заболеваниями обращались минчане в новогоднюю ночь, как технически оснащена белорусская медицинская скорая помощь и в каком режиме медицинские бригады будут работать во время II Европейских игр, рассказал внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси Александр Жинко.

Сергей Прохоров, СТВ: Александр Евгеньевич, добрый вечер. Начнем, пожалуй, с минувшей новогодней ночи. Медики, как и любые экстренные службы, всегда начеку. Как прошла эта праздничная ночь для бригад скорой помощи?

Александр Жинко: На всех мероприятиях, на которых мы дежурили, а эти мероприятия основные – это Дворец спорта, Лошицкий парк, Чижовка-Арена – не было ни одного обращения.

Сергей Прохоров: То есть, за 27 лет в Минске впервые не произошло в новогоднюю ночь ни одного чрезвычайного происшествия?

Александр Жинко, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси: На удивление, на моей памяти это была первая новогодняя ночь, которая прошла настолько спокойно. Не ожидали такой ночи.

Сергей Прохоров:

А с чем в основном люди обращались в новогоднюю ночь в скорую?

Александр Жинко:

Не скажу, что было что-то сверхъестественное. В новогоднюю ночь у нас было чуть больше чем 1800 вызовов. Это чуть больше средней нагрузки.

О новых социальных стандартах

Сергей Прохоров:

Давайте продолжим тему новых социальных стандартов в работе скорой медицинской помощи, а которых в минувшем году говорил министр здравоохранения. Скажите, с чем они связаны и как повлияли на работу скорой медицинской помощи?

Александр Жинко:

Сегодня в районах с количеством населения до 15 тысяч – 2 бригады. Раньше должно было быть 24 тысячи населения. До 30 тысяч – 3 бригады. И на каждые 12 тысяч сверх 35-ти – по одной бригаде скорой помощи. Социальный стандарт поменялся и для Минска – 1 бригада на 12 тысяч, как это было раньше во всей стране. Это связано с тем, чтобы мы могли выполнить другой норматив, который сегодня существует – доезд в сельской местности до 30 минут.

О том, что такое ложный вызов

Сергей Прохоров:

Александр Евгеньевич, часто ли приходится сталкиваться скорой необоснованными вызовами, даже может быть ложными?

Александр Жинко:

Есть такое понятие как ложный вызов. Заведомо ложный вызов – это когда человек повредил руку, а мы по приезду увидим, что животное повредило лапу. Это самый хороший пример заведомо ложного вызова. Бывает, что проезжающий в автомобиле или в автобусе человек вызвал кому-то скорую помощь, например, лежащему на остановке, мы приезжали, а там никого нет. Этот вызов не является ложным по одной причине, потому что мы предполагаем, что человек, который вызвал скорую, приследовал благие цели.

"Постепенно переходим к электронному здравоохранению"

Сергей Прохоров:

Сегодня мы много говорим о цифровизации. Как с этим дело обстоит в скорой помощи, медицине?

Александр Жинко:

У нас появляется достаточно серьезная система слежения за автомобилями с бригадами скорой помощи. В Минске мы уже в декабре установили видеостену, мы закупили новые транкинговые цифровые радиостанции, буквально сегодня или завтра покупаем планшеты на каждую бригаду, постепенно переходим к электронному здравоохранению.

О том, как скорая помощь готовится к II Европейским играм

Сергей Прохоров:

Летом ожидаются крупные спортивные мероприятия – это II Европейские игры. Будет много иностранных туристов. Как скорая помощь готовится к этому событию?

Александр Жинко:

На всех спортивных объектах, где будут проходить соревнования и тренировки, будет наша служба. Наши сотрудники будут координаторами медицинского обеспечения на объектах. В этой связи мы приобрели новые автомобили, новое оборудование, новые комплекты формы. У нас есть сотрудники, которые знают иностранные языки, но их немного. Поэтому во всех бригадах будут работать волонтеры.

"Мы сегодня оснащены абсолютно всем, что нужно для оказания помощи на первом этапе"

Сергей Прохоров:

Ну и последний, завершающий вопрос: как белорусская медицинская скорая помощь выглядит на фоне своих зарубежных коллег, на фоне той же России и стран Европы?

Александр Жинко:

Мы сегодня оснащены абсолютно всем, что нужно для оказания помощи на первом этапе. Фактически при любом состоянии, я даже не приведу пример, при каком состоянии, мы не смогли бы оказать помощь. В отличие от тех же западных коллег – у нас иная система работы скорой помощи. Мы направлены на оказание максимальной помощи на нашем этапе. У них она сводится к понятию – забирай и вези. У нас наоборот: мы максимально полно оказываем помощь. Мы это можем сделать и мы это делаем.