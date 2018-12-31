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«Наш 2018-ый». Подводим итоги года

31 декабря 2018 20:43
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Год 2018-й. Каким он войдет в историю и каким запомнится каждому из нас?

«Наш 2018-ый». Подводим итоги года-1

Игорь Позняк, СТВ:
В последний час уходящего года все не покажем, но вспомним многое.

Повторная пересадка сердца и новый стадион «Динамо», детское «Евровидение» и номинация на «Оскар», страсти по Марадоне и тот самый прыжок Кушнира. А еще суперкомбайн, мода на электричество, туровский мост и собственная скрипка.

Урожайным этот год был и во внешней политике. Отправимся по залам Дворца Независимости в поисках самого интересного: самовар-мяч от российского президента, шахматы от главы Казахстана и колокол от Си Цзиньпина. В необычных красках нарисуем нашу карту мира.

Свои интересы Беларусь в этом году обозначила на всех континентах – даже в Антарктиде в эти минуты работают наши ученые. Каким этот год увидел самый юный министр экономики, 37-летний Дмитрий Крутой? Расспросим обо всем.

А еще история маленького Гоши из Солигорска: белорусские кардиохирурги сделали невероятное.

В Год малой родины отправимся и в мой родной городок, где именно в этом году нашлось немало важного для всей страны.

Ну а начнем совсем далеко. Южная Америка, космодром Куру – один из крупнейших на планете.

# Новый год # общество

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