«Снегом в парилке можно растираться». Как правильно принимать банные процедуры зимой?

Мария Ремизевич, банщица:

Когда вы хорошо распарились, отлично будет, если вы выйдете на снег и прямо походите стопами по мягкому снегу. Выбирайте, чтобы снег был мягкий, рассыпчатый.

И в снег, и в купель, и в горячую парилку. Мария Ремизевич – профессиональная банщица. Ритуалы парения девушка знает как свои пять пальцев. Баня зимой имеет поистине особенный эффект, в это время она символ душевного и телесного здоровья. Мария Ремизевич:

Баня – это такое жаркое пространство, там начинают стимулироваться обменные процессы. Для нашего иммунитета такая нагрузка хороша, но она должна быть контролируемой.

Словом, баня – настоящий эликсир здоровья: и «хворь» выгонит, и настроение поднимет. Парная действительно благоприятно воздействует на состояние кожи, работу органов дыхания, сердца и успокаивает нервную систему. Но в погоне за чудодейственным эффектом не забывайте о противопоказаниях.

Екатерина Гусар, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «39-ая городская клиническая поликлиника»:

В травматологии баня противопоказана при травмах костей и суставов с признаками кровоизлияния, также баня противопоказана при острых заболеваниях либо обострении хронических. Противопоказана баня при артериальной гипертензии третьей степени, после перенесенных ранее инсультов и инфарктов.

Чтобы заставить тело как следует «перезагрузиться», придется хорошенько попотеть – в прямом смысле этого слова. Вооружитесь березовым или пихтовым веником, он не только «выметает» шлаки и токсины, но также выделяет эфирные масла и биологически активные вещества – фитонциды. С такой защитой подступиться к вам вирусам будет очень сложно.

Мария Ремизевич:

Если у вас есть в доступе снег, то вы можете положить в ладошку маленький снежок после того, как вы попарились, либо на область груди. Снегом в парилке можно растираться. Когда вы хорошо разогреты, снег тает в парной, и это достаточно приятно. Таким образом вы получаете мягкую стимуляцию для своих сосудов, и мелкие капилляры приходят в тонус.

Перепады температур – вот главное достоинство зимней баньки. Для нашего тела это целительный стресс. Но прежде чем нырнуть в сугроб с головой или с разбегу прыгнуть в прорубь, нужно не только настроиться морально, но и основательно подготовить свой организм.

Мария Ремизевич:

Когда вы решили прыгнуть в прорубь, зайдите в парную как минимум три раза, хорошо прогрейтесь и уже после третьего раза прыгните в прорубь и опять вернитесь в парную, тогда вы почувствуете весь кайф от контрастов.