Как будет работать право на профессиональный риск для медиков? Объясняет министр

Новости Беларуси. В Беларуси выстроена вертикаль от ФАПов до РНПЦ, активно развиваются медтехнологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году медики провели полтысячи трансплантаций, 22,5 тысячи кардиологических операций. Конечно, эти сложные вмешательства, даже при соблюдении всех методик, не всегда могут привести к ожидаемому результату. Чтобы защитить интересы и врачей, и пациентов, в законе прописали понятие права на профессиональный риск.