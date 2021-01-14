Право на риск, обязательная аккредитация и контролируемое лечение. Как изменится здравоохранение Беларуси?

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 14 января собрались ведущие медики страны. Они представили главе государства проект обновленного закона о здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александра Лукашенко ознакомили со всеми предлагаемыми новациями и рассказали о том, как изменения скажутся на работе медиков и качестве оказания услуг. Кроме того, глава государства детально расспросил о ходе борьбы с пандемией (за ситуацией Президент следит в оперативном режиме). Алена Сырова продолжит тему.

То, что здоровье главное не только для отдельно взятого человека, но и для целых государств, пандемия COVID-19 красноречиво продемонстрировала. При разных подходах к оказанию медицинской помощи под натиском вала пациентов системы здравоохранения показали себя совершенно по-разному. Мы не будем рассуждать, чья лучше, чья хуже, а сосредоточимся на своем. Белорусская медицина с COVID-стресс-тестом пока справляется достойно. Но вместе с тем более явными становятся несовершенства существующих механизмов.

Алена Сырова, корреспондент:

Закон о здравоохранении в Беларуси комплексно не пересматривали уже около 10 лет. За это время и наука сделала шаг вперед, и общество изменилось. Настало время внести коррективы. 14 января их обсудили на высшем уровне.

Среди участников совещания – медики различных специализаций, госслужащие – те, кто так или иначе приложил руку к написанию законопроекта. Он прошел общественные обсуждения и дважды рассматривался в парламенте. В итоге на стол Александру Лукашенко лег практически новый документ: половина существующих положений подверглась редакции, добавили два новых артикула. Глава государства поинтересовался, как все изложенное отразится на пациентах, медиках, на каждом отдельно взятом учреждении.

Во время совещания Президент подробно останавливался на каждом пункте, заслушивал мнения медиков (они были на удивление солидарны друг с другом). В итоге Александр Лукашенко все новеллы поддержал. Так, в постдипломном образовании введут понятие резидентуры, университетские клиники появятся не только в Гродно, а IT к 2023 году плотно войдет в систему здравоохранения. Но все это перспективы, а пока наша реальность – это борьба с пандемией.