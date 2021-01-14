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Право на риск, обязательная аккредитация и контролируемое лечение. Как изменится здравоохранение Беларуси?

14 января 2021 21:20
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 14 января собрались ведущие медики страны. Они представили главе государства проект обновленного закона о здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Лукашенко ознакомили со всеми предлагаемыми новациями и рассказали о том, как изменения скажутся на работе медиков и качестве оказания услуг. Кроме того, глава государства детально расспросил о ходе борьбы с пандемией (за ситуацией Президент следит в оперативном режиме).

Алена Сырова продолжит тему.

Право на риск, обязательная аккредитация и контролируемое лечение. Как изменится здравоохранение Беларуси?-1

То, что здоровье главное не только для отдельно взятого человека, но и для целых государств, пандемия COVID-19 красноречиво продемонстрировала. При разных подходах к оказанию медицинской помощи под натиском вала пациентов системы здравоохранения показали себя совершенно по-разному. Мы не будем рассуждать, чья лучше, чья хуже, а сосредоточимся на своем. Белорусская медицина с COVID-стресс-тестом пока справляется достойно. Но вместе с тем более явными становятся несовершенства существующих механизмов.

Право на риск, обязательная аккредитация и контролируемое лечение. Как изменится здравоохранение Беларуси?-4

Алена Сырова, корреспондент:
Закон о здравоохранении в Беларуси комплексно не пересматривали уже около 10 лет. За это время и наука сделала шаг вперед, и общество изменилось. Настало время внести коррективы. 14 января их обсудили на высшем уровне.

Право на риск, обязательная аккредитация и контролируемое лечение. Как изменится здравоохранение Беларуси?-7

Среди участников совещания – медики различных специализаций, госслужащие – те, кто так или иначе приложил руку к написанию законопроекта. Он прошел общественные обсуждения и дважды рассматривался в парламенте. В итоге на стол Александру Лукашенко лег практически новый документ: половина существующих положений подверглась редакции, добавили два новых артикула. Глава государства поинтересовался, как все изложенное отразится на пациентах, медиках, на каждом отдельно взятом учреждении.

Право на риск, обязательная аккредитация и контролируемое лечение. Как изменится здравоохранение Беларуси?-10

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Право на риск, обязательная аккредитация и контролируемое лечение. Как изменится здравоохранение Беларуси?-13

Министр заверяет: цель всех все изменений – совершенствование качества оказания медпомощи и создание безопасной среды для пациента на всех этапах, начиная от поликлиники, кареты скорой помощи и заканчивая стационаром.

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Во время совещания Президент подробно останавливался на каждом пункте, заслушивал мнения медиков (они были на удивление солидарны друг с другом). В итоге Александр Лукашенко все новеллы поддержал. Так, в постдипломном образовании введут понятие резидентуры, университетские клиники появятся не только в Гродно, а IT к 2023 году плотно войдет в систему здравоохранения. Но все это перспективы, а пока наша реальность – это борьба с пандемией. 

Право на риск, обязательная аккредитация и контролируемое лечение. Как изменится здравоохранение Беларуси?-19

Уже с понедельника, 18 января, в обычное русло вернутся кардиологическая больница и областной кожно-венерологический диспансер. Да и в целом в Могилевской области во всех районах за невостребованностью сокращают коечный фонд для больных с коронавирусной инфекцией. Врачи надеются, что разворачивать его вновь не понадобится. Но если вдруг, то готовы – система здравоохранения мобильна, отлажена, а после сегодняшнего совещания если не обновлена, то начала движение в этом направлении.

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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