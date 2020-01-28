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Сколько можно пить молока и что делать, если у вас непереносимость лактозы

28 января 2020 07:47
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Молоко – источник белка и кальция, но некоторым пить его абсолютно противопоказано. Болезненная реакция, которую вызывают продукты, содержащие белок коровьего молока, может наблюдаться еще в раннем детстве. Максимум заболеваний приходится на первые 3 года жизни.

Сколько можно пить молока и что делать, если у вас непереносимость лактозы-1

Ольга Громада, врач-аллерголог УЗ «34-я Центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:
Цельное молоко не рекомендуется употреблять детям младше двух лет, поскольку крупные молекулы белка могут раздражать слизистую стенки и тем самым со временем вызывать аллергическую реакцию, если у ребенка есть к этому предрасположенность.

Сколько можно пить молока и что делать, если у вас непереносимость лактозы-4

Если у годовалого ребенка есть аллергия на белок коровьего молока, то с большой вероятностью будет и перекрестная аллергия на козье и овечье молоко. Поэтому замена одного вида другим врачами, как правило, не рекомендуется.

Ольга Громада:
Проявляется следующими симптомами. Возможны высыпания на коже, крапивница, ангионевротические отеки, даже вплоть до развития анафилаксии или анафилактического шока.

Сколько можно пить молока и что делать, если у вас непереносимость лактозы-7

Со временем аллергическая реакция может исчезнуть, если на длительный срок отказаться от этого продукта. Не будет лишним проконсультироваться с врачом, сдать анализ крови на наличие специфических антител к белку молока и сделать кожные тесты.

Ольга Громада:
Если пациента часто беспокоит вздутие живота, поносы, расстройство стула, боль в животе сразу после употребления молока, то можно заподозрить другую непереносимость молочную – лактозную недостаточность. Но это ситуация, которая не угрожает жизни и которая легко исправима. Необходимо только исключить продукты, которые содержат лактозу.

Сколько можно пить молока и что делать, если у вас непереносимость лактозы-10

Марта Марудова, диетолог:
Когда фермента недостаточно для переваривания молока, кому-то идут кисломолочные продукты: кефир, творог, ряженка, закваска – все эти продукты подходят человеку, он может спокойно их употреблять. Но есть группа пациентов, которым они не подходят.

Сколько можно пить молока и что делать, если у вас непереносимость лактозы-13

Новый тренд – добавлять в кофе соевое или миндальное молоко. Такой вариант отлично подходит тем, кто сидит на безлактозной и вегетарианской диетах.

Сколько можно пить молока и что делать, если у вас непереносимость лактозы-16

Растительное молоко – палочка-выручалочка для тех, кто хочет разнообразить свой рацион. Кедровое, кокосовое, гречневое, рисовое – каждый вид имеет свой оттенок вкуса и набор полезных веществ. Растительное молоко, в отличие от животного, не содержит лактозу, казеин и холестерин. Но важно помнить, что аллергическая реакция может возникнуть на сам субстрат, из которого оно изготовлено – овес, орехи, сою.

Сколько можно пить молока и что делать, если у вас непереносимость лактозы-19

Если аллергии на молоко животного происхождения у вас нет, самое время задуматься, сколько можно его пить.

Сколько можно пить молока и что делать, если у вас непереносимость лактозы-22

Марта Марудова:
Когда мы считаем количество молока, которое мы выпиваем 3 раза в день с капучино, то это выходит почти на треть рациона. Безопасная дозировка молока – не более двух стаканов по 250 мл, потому что это жидкие калории.

Сколько можно пить молока и что делать, если у вас непереносимость лактозы-25

В пожилом возрасте могут возникать трудности с усвоением молока, поэтому свой рацион лучше пересмотреть.

Ольга Громада:
Источников кальция очень много и в других пищевых продуктах, например, в твороге или сыре. Те же 20 г сыра заменят практически пол-литра молока, поэтому такую пищевую нагрузку людям в возрасте нет необходимости делать.

Сколько можно пить молока и что делать, если у вас непереносимость лактозы-28

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