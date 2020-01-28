Сколько можно пить молока и что делать, если у вас непереносимость лактозы

Молоко – источник белка и кальция, но некоторым пить его абсолютно противопоказано. Болезненная реакция, которую вызывают продукты, содержащие белок коровьего молока, может наблюдаться еще в раннем детстве. Максимум заболеваний приходится на первые 3 года жизни.

Ольга Громада, врач-аллерголог УЗ «34-я Центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:

Цельное молоко не рекомендуется употреблять детям младше двух лет, поскольку крупные молекулы белка могут раздражать слизистую стенки и тем самым со временем вызывать аллергическую реакцию, если у ребенка есть к этому предрасположенность.

Если у годовалого ребенка есть аллергия на белок коровьего молока, то с большой вероятностью будет и перекрестная аллергия на козье и овечье молоко. Поэтому замена одного вида другим врачами, как правило, не рекомендуется. Ольга Громада:

Проявляется следующими симптомами. Возможны высыпания на коже, крапивница, ангионевротические отеки, даже вплоть до развития анафилаксии или анафилактического шока.

Со временем аллергическая реакция может исчезнуть, если на длительный срок отказаться от этого продукта. Не будет лишним проконсультироваться с врачом, сдать анализ крови на наличие специфических антител к белку молока и сделать кожные тесты. Ольга Громада:

Если пациента часто беспокоит вздутие живота, поносы, расстройство стула, боль в животе сразу после употребления молока, то можно заподозрить другую непереносимость молочную – лактозную недостаточность. Но это ситуация, которая не угрожает жизни и которая легко исправима. Необходимо только исключить продукты, которые содержат лактозу.

Марта Марудова, диетолог:

Когда фермента недостаточно для переваривания молока, кому-то идут кисломолочные продукты: кефир, творог, ряженка, закваска – все эти продукты подходят человеку, он может спокойно их употреблять. Но есть группа пациентов, которым они не подходят.

Новый тренд – добавлять в кофе соевое или миндальное молоко. Такой вариант отлично подходит тем, кто сидит на безлактозной и вегетарианской диетах.

Растительное молоко – палочка-выручалочка для тех, кто хочет разнообразить свой рацион. Кедровое, кокосовое, гречневое, рисовое – каждый вид имеет свой оттенок вкуса и набор полезных веществ. Растительное молоко, в отличие от животного, не содержит лактозу, казеин и холестерин. Но важно помнить, что аллергическая реакция может возникнуть на сам субстрат, из которого оно изготовлено – овес, орехи, сою.

Если аллергии на молоко животного происхождения у вас нет, самое время задуматься, сколько можно его пить.

Марта Марудова:

Когда мы считаем количество молока, которое мы выпиваем 3 раза в день с капучино, то это выходит почти на треть рациона. Безопасная дозировка молока – не более двух стаканов по 250 мл, потому что это жидкие калории.