Скипидарные ванночки и массаж с маслом. Как правильно ухаживать за ногами летом

Лето – самое опасное время для ног. Открытая обувь подвергает нашу кожу микротравмам, повышенная температура способствует отекам. Также в жару ноги сильно потеют, тем самым создавая благоприятную среду для развития грибковых инфекций. Для сохранения здоровья и привлекательности ухаживать за кожей ног необходимо ежедневно.

Иван Разуванов, врач-ортопед: В жару, естественно, ножки надо чаще мыть, тщательно насухо вытирать, использовать различные моющие средства, в ряде случаев антибактериальные моющие средства. Есть такой метод: солевые ванночки в морской соли с постепенным снижением температуры, условно говоря, где-то с 36-37 градусов температуры тела до примерно 7-10 градусов, т. е. весьма холодная вода. Ванночки очень хороши со скипидарной эмульсией, эту эмульсию можно добавлять больше-меньше, это на свой вкус и на ощущения, это приносит очень благотворный эффект для кожи в плане ухода за стопами в жару.

Иван Разуванов: К подбору обуви летом нужно подходить очень скрупулезно. Обувь должна быть легкой и удобной. Однозначно обувь не должна быть с узким носом, с высоким каблуком, на платформе, на танкетке крайне не желательно и обувь лаковая, она способствует потению стопы. Различные виды кожзаменителей содержат в себе химические составляющие, которые на жаре и под воздействием пота стопы, выделяемого кожей, происходит разложение этих веществ вплоть до токсического воздействия на кожу, и могут быть даже по типу химических ожогов. Обувь должна быть в идеале снабжена ортопедической стелькой, как минимум, это должна быть стелька-супинатор. Есть люди, занимающиеся спортом, им нужна не только стелька, не только супинатор в обуви, а должна быть специальная ортопедическая стелька, учитывающая все вот эти отклонения и особенности структурного строения и функции стопы.

Вместо общественного транспорта отдайте предпочтение пешим прогулкам, по возможности ходите босиком по траве или песку. Активный образ жизни способствует здоровью ног. Очень кстати в жару придется и самомассаж.

Юлия Асташонок, врач-миколог:

Массаж делать очень просто. Массажными движениями вы начинаете с пальцев ног, затем постепенно массируете стопы и голень, это снимет усталость и тяжесть в ногах, которые будут благополучно влиять на ваше состояние. Массаж можно проводить с маслом, можно использовать аромамасло как массажное масло. Для ухода за ногами обязательно должен быть крем. Крем должен быть увлажняющим и питательным, которым необходимо ухаживать за нашими ножками два раза в день: утром и вечером нужно увлажнять свою кожу. Если вы ощущаете, что кожа ног все равно после вашего применения крема, есть какая-то сухость, огрубения, то необходимо подобрать крем по составу, который будет влагоудерживающий, в состав которого будет входить мочевина, глицерин или экстракт алоэ, которые используются для ухода за кожей ног.