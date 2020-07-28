«Нельзя каждый день есть одно и то же». Почему возникает железодефицитная анемия
Около 2 миллиардов людей в мире страдают железодефицитной анемией. Заболевание развивается очень медленно, поэтому большинство даже не подозревают об этом недуге.
Максим Абражевич, врач-терапевт:
Анемия – это снижение уровня гемоглобина крови. Причин для анемии может быть очень много. Анемии бывают острые, которые быстро развиваются, как правило, это связано с кровопотерей. Железодефицитная анемия – это уже следствие, это можно о ней говорить тогда, когда человек уже обследован, и мы точно знаем, что анемия не связана с какими-то другими заболеваниями. Анемия может развиваться на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта, онкологических заболеваний, ревматических и ряда других болезней. Для того, чтобы разобраться с причиной, первично человек должен прийти к врачу, и врач назначит обследование.
Нехватка железа в организме зависит от того, что мы едим. Получить его можно из животных и растительных источников – это печень, мясо, яичный желток, рыба, бобовые и грибы. Сбалансированное питание поможет предотвратить первичное развитие дефицита железа.
Максим Абражевич:
Нельзя каждый день есть одно и то же, поэтому овсянка с утра каждый день – это не очень хорошо. Здоровый образ жизни, нормальное разнообразное питание и, конечно, качество продуктов, т. е. это должны быть продукты натуральные, свежие и режим питания, все-таки, одного раза в день недостаточно. Все долгожители в мире питаются 3 раза в день, и это считается оптимальным на данный момент.
Железодефицитная анемия – одна из самых распространенных проблем во время беременности, она может стать причиной раннего токсикоза, преждевременных родов, а также развития анемии у ребенка после рождения.
Далья Эль-Диэфи, врач-гинеколог:
Чаще всего встречается железодефицитная анемия, причем она встречается в 90% случаев от всех анемий, очень часто анемии наблюдаются у беременных. Почему? Потому что женщины иногда не готовятся к беременности. У женщин могут быть гинекологические проблемы, которые вызывают потерю крови, это в первую очередь обильная менструация. При снижении уровня гемоглобина и железа наблюдаются гепатические состояния: головокружение, обмороки, которые впоследствии могут приводить к более серьезным заболеваниям. С профилактической целью рекомендуется сдавать общий анализ крови, сывороточное железо и ферритин один раз в год.
Часто для профилактики железодефицита используют гематоген – это хороший источник белка, аминокислот, витаминов и железа. Иногда он может назначаться при легких анемиях. Отдайте предпочтение гематогену из аптечной сети.