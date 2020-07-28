«Нельзя каждый день есть одно и то же». Почему возникает железодефицитная анемия

Около 2 миллиардов людей в мире страдают железодефицитной анемией. Заболевание развивается очень медленно, поэтому большинство даже не подозревают об этом недуге.

Максим Абражевич, врач-терапевт:

Анемия – это снижение уровня гемоглобина крови. Причин для анемии может быть очень много. Анемии бывают острые, которые быстро развиваются, как правило, это связано с кровопотерей. Железодефицитная анемия – это уже следствие, это можно о ней говорить тогда, когда человек уже обследован, и мы точно знаем, что анемия не связана с какими-то другими заболеваниями. Анемия может развиваться на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта, онкологических заболеваний, ревматических и ряда других болезней. Для того, чтобы разобраться с причиной, первично человек должен прийти к врачу, и врач назначит обследование.