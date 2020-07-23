Чем опасна пищевая зависимость и как от неё избавиться

Пища нужна человеку, чтобы жить. Но не секрет, для большинства это еще источник удовольствия. Если вы привыкли «заедать проблемы», а многообразие еды в магазинах сводит с ума, скорее всего, у вас есть повод обратиться к специалисту.

Марта Марудова, врач-диетолог:

Пищевая зависимость очень распространенная в современном мире, она очень сильная и часто встречающаяся. В любых клиниках наших белорусских, или в европейских, или в США, если диагностировано любое пищевое расстройство, например, компульсивное переедание, либо синдром «ночной еды», либо нервная анорексия, булимия, такие пациенты лечатся диетотерапией либо психотерапией в сочетании. Когда человек ест много и переедает и при этом испытывает удовольствие, кайфует и говорит: «Боже, как прекрасна жизнь», – то, конечно, ни о каком пищевом расстройстве речь не идет, вне зависимости от того веса, сколько он весит.

Если же мы имеем историю, когда человек ест, при этом себя всячески корит, гнобит, ругает, испытывает чувство вины, раздражение, злость, недовольство собой и обещает с понедельника начать новую жизнь, но у него не получается, все идет по кругу, тогда мы говорим о том, что это расстройство пищевого поведения, например, компульсивное переедание и срочно нужно бежать к врачу.

Часто пищевая зависимость формируется в раннем детстве, когда родители пытаются накормить ребенка побольше, да послаще. Удовольствие, которое испытываете во время еды, придает чувство комфорта, а при стрессах вы снова и снова возвращаетесь к верному способу успокоения.

Наталья Тишкевич, врач-эндокринолог:

На осмотре у эндокринолога специалист оценивает гормональный статус и назначает целый ряд обследований, который касается эндокринных заболеваний, в основе которых может лежать нарушение обмена веществ, это могут быть заболевания, которые корректируются медикаментозно. Иногда выявляются достаточно редкие эндокринные заболевания, которые требуют даже хирургического лечения. Конкретно каждому пациенту потребуется свой список анализов, свой перечень гормональных исследований, который позволит исключить у него гормональное нарушение и в дальнейшем разработать план мероприятий по снижению веса.

Поглощая углеводы, человек со временем перестает ими насыщаться. Количество необходимой еды растет и происходит активный набор веса. Получается замкнутый круг – впадая в депрессию, мы начинаем бороться с ней с помощью еды. Оксана Пальчик, врач-психотерапевт:

Зависимость носит достаточно серьезный характер и американскими наркологами она отнесена к наркоманическим формам зависимости. Пищевая зависимость, в первую очередь, зависимость от сахаров. Если человеку важно справиться с пищевой зависимостью, он обязательно должен включить в свою жизнь физические нагрузки. И сама по себе эта активность позволяет рано или поздно привести организм к тому, что будут вырабатываться нейромины, которые вырабатываются при употреблении вкусной еды, и это частично компенсирует ее отсутствие в большом количестве и позволит справляться с пищевой зависимостью лучше.

Не стоит думать о том, что можно как-то очень быстро волевыми усилиями перестроить свое поведение, к сожалению, нет, потому что запущены такие механизмы в центральной нервной системе, которые просто так не выключишь одним нажатием кнопки. Поэтому это обязательно работа с психотерапевтом, с психологом, иногда мы подключаем медикаментозную терапию, и иногда требуется вмешательство эндокринолога. Нужно разрушить тот фундамент, на котором она стоит, на котором она построена, а это всегда работа с психологом, с психотерапевтом, т. е. нужно изменить свой внутренний мир, нужно найти свое место в жизни, нужно найти, вообще, место в этом мире и настроить взаимодействие с окружающим миром так, чтобы это взаимодействие приносило удовольствие и радость.