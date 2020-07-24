«Есть разница?» Офтальмолог показал, как видит человек до и после операции

Ювелирная точность, оперативность и практически стопроцентный результат. Технологии работают и на благо здоровья. Во всём мире. И у нас в стране. Трансплантация органов, операции на сердце, офтальмология. Новые поликлиники и больницы, комфортные палаты и современные операционные – медицина, которая ещё четверть века назад, казалось, была только в зарубежных сериалах, давно доступна нам. Вложенные средства ежегодно помогают спасти тысячи жизней. Современные клиники – это не только стены и оборудование мирового уровня, но и настоящие профессионалы, которым по плечу сложнейшие операции, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

Николай Володкович, врач-хирург, заведующий операционным блоком 10-ой больницы г. Минска: Образно говоря, пациент, поступая в операционный блок, поступает слепым. То есть он не видит. Он движется по этому коридору, движется в операционную. И то, что сверху изображено – он этого тоже не видит.

Это небо. Оно сделано специально для того, чтобы создать определённое настроение у человека.

А после операции человек видит вот так. Есть разница?

Техника позволяет проводить операции на глазах, микрохирургию глаза, без больших разрезов. Она менее травматична. И задействуются лазерные технологии, ультразвуковые технологии, которые позволяют, во-первых, снизить болезненность проведения операции, во-вторых, значительно уменьшить количество осложнений.

Мы не уступаем по оснащённости, мы не уступаем по возможностям практически любой европейской клинике, клиникам США, Канады и так далее. К тому же могу похвастаться тем, что практически 70% того, что вы видите, в исполнении, как и отделка, так и столы, прочее – это сделано в Беларуси. Это наша, белорусская техника.

Вы обратили внимание на количество мониторов, экранов, передающей техники. Мы имеем возможность телеконсультирования. Техника не должна простаивать, она должна работать, она позволяет работать. И это будет внедрение новых технологий, которые будут снижать пребывание человека в клинике, которые будут уменьшать боль, которые будут делать его зрячим. Всё во благо человека.