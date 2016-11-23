Отличное здоровье, идеальная фигура и, конечно, хорошее настроение. Этим утром узнаем секреты зимних пробежек вместе с тренером Владимиром Журавлевым.

Датские ученые утверждают, что всего 2 часа бега трусцой в неделю увеличивают продолжительность жизни примерно на 6 лет. Кроме того, около 100 условных килокалорий можно сбросить за километр. «Однако, бегать трудно!» – скажут многие. Болят мышцы и суставы. А все потому, бегать нужно грамотно.

Специалисты советуют: если быстро устаете, не мчитесь изо всех сил и делайте перерывы, переходите на быструю ходьбу. Со временем вы определитесь с комфортным для вас темпом и расстоянием. Не завершайте бег резко, лучше переходите на бег трусцой в медленном темпе, это поможет восстановить частоту сердечных сокращений и дыхание. Не забывайте о растяжке после пробежки.

Для вас специальные упражнения, которые помогут сделать тренировки более эффективными.

Колит в боку – пересыхает во рту – на самом деле, все это следствие неправильного питания! Обязательно каждые 15 минут пейте воду! Сохранение водного баланса организма держит в норме выработку жиров, которые заполняют пустоту в коленных суставах, и вы не будете чувствовать никакой боли.

Но есть и свои противопоказания!

Пробежки на свежем воздухе повышают иммунитет, стрессоустойчивость и заряжают нас бодростью на целый день.

Однако во избежание травм следует правильно выбирать обувь! Например, постоянные тренировки на асфальтированных дорожках дают огромную нагрузку на суставы, поэтому для мегаполиса идеально подойдут беговые кроссовки на пенной основе.

Вот эти жизнерадостные люди свои тренировки они всегда начинают с разминки. В 2015 году специально для подготовки к Минскому полумарафону Белорусская федерация легкой атлетики решила организовать беговое движение followminsk и создать одноименную группу в социальных сетях. Так на беговых дорожках центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике встретились люди разных возрастов профессий и интересов, но объединенные одним желанием – здорового образа жизни и достижения новых высот. Прийти на тренировки к Владимиру Журавлеву может любой желающий абсолютно бесплатно.