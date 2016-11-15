45 градусов при почти стопроцентной влажности: чем полезны занятия термо-йогой?

На первый взгляд, занятия обычной йогой. Но то, что скрыто за объективом камеры – практически индийский климат в помещении! 45 градусов при почти стопроцентной влажности – сложно увидеть, но можно прочувствовать!

Испытание эффектом сауны не прошло даже съёмочное оборудование. Поэтому узнать всю подноготную термо-йоги нам удалось лишь с помощью экшн-камеры.

Термо-йога очищает организм от шлаков и токсинов, помогает сбросить внутреннее напряжение и почувствовать лёгкость.

При этом стоит знать, что жаркие занятия противопоказаны людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, непереносимостью бань и саун.

В остальных случаях можно почувствовать оздоровление как внешнее, так и внутреннее. Для чудодейственного результата достаточно заниматься и 1 раз в неделю, главное регулярность.