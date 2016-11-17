Как избежать деформации стопы и правильно подобрать обувь?

А знали ли вы, что у южан, как правило, стопы здоровее, чем у жителей северных стран? Почему так происходит? Да всё просто!

Дело в том, что у того, кто круглый год ходит в открытой обуви или босиком, пальцы стоп работают постоянно. Наша же стопа чаще всего закована в обувь, да ещё и с жёсткой подошвой. Как же избежать её деформации в условиях каменных джунглей и правильно подобрать обувь?

Начнём с того, что в первую очередь обувь должна быть удобной и иметь небольшой супинатор.

Чтобы сохранить здоровыми стопы, смолоду необходимо отказаться от каблуков. Иначе в будущем не миновать проблем - в виде плоскостопия, артроза суставов пальцев ног, нарушения осанки и болей в шее и спине.

Берегите ноги с детства! Ведь до 5 лет формируется стопа. А потому предпочтения необходимо отдавать обуви с гибкой подошвой, которая не будет ограничивать ребёнка в движении. А вот заковывать ножки вашего чада сразу же в ортопедическую обувь совсем не обязательно.

Ортопедическая обувь и стельки подбираются исключительно индивидуально и по назначению врача. А потому злоупотребление лечебной обувью может серьёзно навредить.

Индивидуальную стельку для пациента изготавливает врач. Он видит, какие дефекты необходимо исправить и на что обратить внимание.

Кстати, узнать, необходима ли вашим ногам помощь, можно и самостоятельно. Достаточно лишь посмотреть на подошву своей обуви. Если она стёрта с левого или с правого бока, то срочно обратитесь к ортопеду. Если же подошва в идеальном состоянии – можете ходить спокойно, вы здоровы.