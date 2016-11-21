Правильное питание зимой: как избежать лишних килограммов и не лишать себя нужных витаминов?

Уже не за горами зима и у меня появился вопрос о питании именно в этот период. Зимой хочется есть больше, а двигаться меньше и часто появляется желание съесть что-нибудь горячее или сытное. Посоветуйте, пожалуйста: как в это время избежать лишних килограммов и не лишать себя при этом нужных витаминов.

В холодное время года, как правило, больше хочется есть. Это не ваша личная слабость, а абсолютно логичный результат изменения погоды. Причём аппетит растёт сразу по двум причинам.

Во-первых, ощутив снижение температуры и сокращение светового дня, организм начинает готовиться к трудным временам. Готовиться – запасать энергию. А запасённая энергия в человеческом организме – это жир.

Во-вторых, осенняя депрессия. Тоже не какая-нибудь прихоть. А серьёзная психологическая проблема. И попытки улучшить эмоциональное состояние при помощи вкусной еды (жирное, сладкое и калорийное) – скорее норма, чем отклонение. Результат такой «терапии» – те же лишние сантиметры и килограммы.

В холодный период человеку требуется больше энергии, которую он получает из пищи. Одно из самых важных составляющих питания является увеличенное потребление белка организмом. Недостаток растительного и животного белка, будет ослаблять иммунитет. Поэтому в рацион нужно добавить больше белковой пищи: мясо рыбы и птицы. Кроме мяса зимой нужно «подналечь» на молочные продукты: кефир, ряженку, творог. Ежедневно рекомендуется выпивать хотя бы один стакан кислого молочного продукта. Также можно незначительно увеличить потребление «жировых продуктов»: сала или сливочного масла – 20-30 грамм в день в первой половине дня.

Продукты, содержащие медленные углеводы, должны стать постоянными спутниками в холодное время года. Благодаря им организм постоянно подпитывается энергией.

В холодное время года нужно питаться по возможности горячими блюдами. Помните про питьевой режим. В холодное время он очень важен. Если вам некомфортно пить воду даже комнатной температуры – заваривайте себе травяные чаи.

Отличительная особенность питания в этот период в том, что в летний период нам доступно великое множество овощей и фруктов с большим количеством витаминов. Отличной альтернативой зимой будут цитрусовые, которые особенно долго продают в предновогодний период. И, кстати, яблоки. В этих фруктах особенно хорошо сохраняется витамин С. А из овощей чемпион – квашеная капуста.