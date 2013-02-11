Белорусские медики выполнили уникальную операцию на легком: Подобная операция - вторая в мире

Новости Беларуси. Белорусские медики выполнили уникальную операцию на легком. Это второе в мире подобное хирургическое вмешательство. Ранее о таком успехе заявили японские врачи в прошлом году. Белорусского пациента оперировали около шести часов. Сейчас самочувствие 58-летнего мужчины удовлетворительное. Свой успех отечественные медики будут развивать и дальше.

В этом году планируют провести первую пересадку легкого. Ежегодно в подобной операции в республике нуждается около полусотни человек.

Об операции на легком Вадиму Николаевичу говорить нелегко: на глазах сразу появляются слезы. Однако теперь уже - радости. 58-летний мужчина не перестает благодарить врачей, он без преувеличения оценивает их работу на высший балл, ведь состояние пациента спустя 10 дней после операции удовлетворительное. А уже через неделю можно говорить и о выписке.

Вадим Зыль, пациент:

Я думаю, что все будет нормально. Должно быть нормально. Я очень благодарен всем врачам.

У Вадима Зыля была опухоль левого легкого. В таких случаях удаляют весь орган. Однако бригада из девяти сотрудников 6 часов выполняла операцию, чтобы сохранить легкое.

Сергей Еськов, заведующий отделением торакальной хирургии и трансплантации легких РНПЦ трансплантации органов и тканей:

Мы извлекли легкое из левой полости, его левое легкое положили на столик, удалили часть легкого, пораженную опухолью – это верхняя доля, сегмент нижней доли легкого, и затем имплантировали здоровые ткани обратно в левую полость. Мы нашли возможность сохранить его собственное легкое и не прибегать к трансплантации легких.

Выход из нестандартной ситуации нашел заведующий одного из отделений РНПЦ трансплантации органов и тканей. Именно Сергею Еськову принадлежит авторство новаторской операции не только для Беларуси, но и для мировой практики. О первом подобном хирургическом вмешательстве в марте 2012 года сообщили только японские хирурги.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

На сегодняшний день мы можем сказать, что достаточно большой путь, который прошли специалисты, которые работают сейчас в этой команде, они проходили, возможно, для того, чтобы, в том числе, выполнить эту операцию. Когда у них появилась возможность, появился пациент, которому раньше они помочь не могли, а в данной ситуации они сумели сделать, и сделали свое дело очень хорошо.

Выполненная операция технически сложнее даже самой трансплантации легкого. Она требует высокой подготовки высококвалифицированных специалистов в области анестезиологии, реаниматологии, лучевой и лабораторной диагностики.

Александр Дзядзько, заведующий отделением анестезиологии и реанимации РНПЦ трансплантации органов и тканей:

Если говорить таким простым языком, проблема заключалась в том, чтобы обеспечить условия для проведения этой операции в нашей хирургической бригаде, потому что хирурги занимаются своим делом, они оперируют, удаляют образования или опухоли, или еще что-то, анестезиологи в это время должны обеспечить сохранение жизненно важных функций человека, и чтобы он не пострадал от этой хирургической агрессии, что в данном случае удалось.

По количеству органных трансплантаций Беларусь занимает первое место среди стран СНГ. Специалисты готовы делиться опытом со своими зарубежными коллегами. На днях белорусские трансплантологи провели мастер-класс по пересадке почки для украинских медиков. Совместная операция была успешно проведена 53-летней женщине в Днепропетровске.

Олег Руммо, руководитель центра трансплантации органов и тканей:

Огромное количество пациентов из Украины просится на трансплантацию в наш центр. Мы совершенно ясно понимаем, что всех пациентов, которые нуждаются в этой операции, в 45-миллионной Украине мы принять не можем. Мы совершенно ясно понимаем, что наша миссия состоит в том, чтобы инсталлировать наши технологии на постсоветское пространство.

Планируется, что первую пересадку легкого в Республиканском центре выполнят во втором полугодии 2013 года. Сегодня же в отделение госпитализируют пациентов для постановки в лист ожидания донорского органа. Ежегодно в трансплантации легких в республике нуждаются около 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.