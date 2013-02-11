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Белорусские трансплантологи провели мастер-класс по малоинвазивной пересадке почки для украинских коллег

11 февраля 2013 12:57
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Новости Украины. Белорусские трансплантологи провели мастер-класс по малоинвазивной пересадке почки для украинских коллег. Совместная операция была успешно проведена 53-летней женщине в Днепропетровской областной клинической больнице. Донором выступил муж пациентки.

Забор органа проводил белорусский хирург Юрий Слободин. Еще восемь врачей из Киева, Запорожья, Одессы и Донецка находились в операционной и наблюдали за операцией.

Подобная операция в Днепропетровской области была проведена впервые. В Беларуси же только в 2012 году выполнено более 270 пересадок органов. По количеству трансплантаций наша страна занимает первое место среди стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Здоровье # Мастер-классы

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