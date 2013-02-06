В 7 школах Беларуси приостановлены занятия из-за роста заболеваемости ОРВИ

Новости Беларуси. В Беларуси из-за роста заболеваемостью острыми респираторными инфекциями занятия приостановлены в семи школах. Две – в Минской, Могилевской и Гродненской областях, одна – в Брестской. В структуре по-прежнему преобладают негриппозные вирусы.

С целью профилактики в организациях здравоохранения с прошлой недели введены некоторые ограничительные меры. Так, медицинскую помощь пациентам с симптомами ОРВИ стараются оказывать на дому, максимально ограничен прием в поликлиниках здоровых граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в Минздраве, ситуация под контролем и опасений не вызывает.

Татьяна Калиновская, врач-ревматолог УЗ «34-ая центральная районная клиническая поликлиника Советского района Минска»:

Первое хочу сказать: проветривать помещение, частое проветривание. Второе – избегать скученности людей в одном месте. Третье – профилактика хронических очагов инфекций. Зубы должны быть вылечены. Если есть еще какие-то хронические инфекции, вовремя санация их. И здоровый образ жизни.