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«Самыми вредными являются чай, кофе, бутерброд». Чем можно перекусывать, чтобы не набрать вес?

25 января 2021 09:04
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Если сбалансированное питание чаще всего требует планирования, то перекусы между приемами еды спонтанны. Но стоит ли перекусывать и что лучше пережевывать в течение дня?

Анна Бедрицкая, диетолог:
На мой взгляд, перекусы способствуют набору веса, но если вы решили отказаться от перекусов, то не делайте это резко. Начните хотя бы с того, чтобы оставить один какой-то перекус, четыре приема пищи.

«Самыми вредными являются чай, кофе, бутерброд». Чем можно перекусывать, чтобы не набрать вес?-1

Частые подходы к холодильнику свидетельствуют скорее о скуке, нежели о реальном чувстве голода. Как последствие – лишний вес. И с ним бороться гораздо сложнее, чем с желанием что-то жевать чуть ли не каждый час. 

«Самыми вредными являются чай, кофе, бутерброд». Чем можно перекусывать, чтобы не набрать вес?-4

Студентка Анастасия признается, что старается правильно питаться, но не всегда это выходит.

Анастасия Кураш:
Я стараюсь готовить себе еду сама, а вот когда я учусь, хожу на пары, я часто перекусываю в основном фруктами, бутербродами – что-то, что можно приготовить быстро, йогурты какие-нибудь – то, что взял и пошел. Что лежит в холодильнике, то я ем.

«Самыми вредными являются чай, кофе, бутерброд». Чем можно перекусывать, чтобы не набрать вес?-7

Перекусы по принципу – что есть, то и съел, зачастую норма не только у студентов. Чаще всего такой подход – не самый правильный.

«Самыми вредными являются чай, кофе, бутерброд». Чем можно перекусывать, чтобы не набрать вес?-10

Анна Бедрицкая:
На самом деле самым классным перекусом являются обычных два вареных яйца. Кроме этого, перекусом могут быть сырые овощи, может быть салат, мясо белое или красное, могут быть ягоды, ягодный или овощной смузи.

«Самыми вредными являются чай, кофе, бутерброд». Чем можно перекусывать, чтобы не набрать вес?-13

Правильный перекус насыщает организм на весь день, вредный – утоляет голод ненадолго, вредит фигуре и здоровью.

«Самыми вредными являются чай, кофе, бутерброд». Чем можно перекусывать, чтобы не набрать вес?-16

Анна Бедрицкая:
Самыми вредными перекусами являются чай, кофе, бутерброд, который с белым батоном, маслом и колбасой. И также пищевой мусор: чипсы, разного рода снэки, сладкие йогурты, сухарики. 

«Самыми вредными являются чай, кофе, бутерброд». Чем можно перекусывать, чтобы не набрать вес?-19

Если все же в перекусах есть необходимость, старайтесь использовать для этого правильные продукты. При этом идеально, если промежуток между приемами пищи составляет не менее трех часов. И не забывайте про воду. Она не только поможет утолить чувство голода, но и поддержит здоровье.

# Консультация диетолога # Здоровье # Анна Бедрицкая # Анастасия Кураш # Кристина Сушкевич # Фотофакт # Здоровое питание

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