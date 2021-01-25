«Самыми вредными являются чай, кофе, бутерброд». Чем можно перекусывать, чтобы не набрать вес?

Если сбалансированное питание чаще всего требует планирования, то перекусы между приемами еды спонтанны. Но стоит ли перекусывать и что лучше пережевывать в течение дня? Анна Бедрицкая, диетолог:

На мой взгляд, перекусы способствуют набору веса, но если вы решили отказаться от перекусов, то не делайте это резко. Начните хотя бы с того, чтобы оставить один какой-то перекус, четыре приема пищи.

Частые подходы к холодильнику свидетельствуют скорее о скуке, нежели о реальном чувстве голода. Как последствие – лишний вес. И с ним бороться гораздо сложнее, чем с желанием что-то жевать чуть ли не каждый час.

Студентка Анастасия признается, что старается правильно питаться, но не всегда это выходит. Анастасия Кураш:

Я стараюсь готовить себе еду сама, а вот когда я учусь, хожу на пары, я часто перекусываю в основном фруктами, бутербродами – что-то, что можно приготовить быстро, йогурты какие-нибудь – то, что взял и пошел. Что лежит в холодильнике, то я ем.

Перекусы по принципу – что есть, то и съел, зачастую норма не только у студентов. Чаще всего такой подход – не самый правильный.

Анна Бедрицкая:

На самом деле самым классным перекусом являются обычных два вареных яйца. Кроме этого, перекусом могут быть сырые овощи, может быть салат, мясо белое или красное, могут быть ягоды, ягодный или овощной смузи.

Правильный перекус насыщает организм на весь день, вредный – утоляет голод ненадолго, вредит фигуре и здоровью.

Анна Бедрицкая:

Самыми вредными перекусами являются чай, кофе, бутерброд, который с белым батоном, маслом и колбасой. И также пищевой мусор: чипсы, разного рода снэки, сладкие йогурты, сухарики.